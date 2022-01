Karlshagen

Fassungslos stehen Doris und Bruno F. aus der Nähe von Greifswald vor der Brandruine ihres Ferienhauses in der Karlshagener Dünenresidenz. Der Schock ist dem Rentnerpaar anzusehen. Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr wurden sie informiert, dass ihr Ferienhaus im Heideweg brenne.

„Das kann gar nicht sein, war mein erster Gedanke“, sagt die 70-Jährige. Doch dann habe sie sich gesagt, dass man mit solchen Aussagen keine Scherze macht. Tränen schossen ihr in die Augen, denn das Ferienhaus an der Ostsee hätten sie und ihr Mann über alles geliebt, sagt sie der OZ.

„Bruno und ich sind sofort nach Karlshagen gefahren, gegen 21 Uhr waren wir vor Ort und konnten nicht fassen, was wir sahen: die Flammen, der Brandgeruch, die Feuerwehrautos mit Blaulicht, die vielen Einsatzkräfte“, schildert Doris F. Sie habe bitterlich geweint. Ihr Mann, 81 Jahre alt, sei etwas rationaler veranlagt und habe sie mit der Aussage zu trösten versucht, dass ihnen doch glücklicherweise nichts passiert sei. „Aber es ist so bitter, mit dem Haus sind so viele Erinnerungen verbunden“, sagt sie.

Am Freitag haben die Ermittler bestätigt, dass es sich um Brandstiftung handele. Die Flammen seien im Dachstuhl ausgebrochen. Nicht der erste Brandanschlag auf das Haus. Bereits im vergangenen März hatte es einen Versuch gegeben, berichten die Besitzer und können dies mit Fotos belegen.

„Das Haus war unser Rückzugsort“

Das Paar, so berichtet es, sei regelmäßig in Karlshagen gewesen, auch im Winter. Das Haus liegt mit der Rückfront direkt an jenem Weg, der in die Promenade mündet und der den Wald von der Wohnbebauung trennt. „Wir waren gerade erst vor einer Woche da. Da war alles in Ordnung. Dass es Menschen gibt, die anderen so viel Leid zufügen, muss streng bestraft werden“, fordert die Frau. Ein Haus sei für den Besitzer eben nicht nur ein Gebäude mit einem Wert von 400 000 Euro, sondern auch ein Ort des Rückzugs. „Hier war die Familie auch zu Hause, hat sich erholt“, sagt Doris F. und Ehemann Bruno nickt.

Vor 20 Jahren, zu ihrem 50. Geburtstag, sei das Haus fertig geworden. Voller Stolz hätten sie es bezogen. „Wir waren damals wie heute ganz oft auf Usedom. Ich bin hier immer 6.30 Uhr aufgestanden, egal, ob im Sommer oder Winter. Und dann bin ich stets eine Runde schwimmen gegangen – bis in den November hinein“, schildert die Seniorin. Sie blickt auf die verkohlten Reste des Daches, Tränen laufen über ihre Wangen.

Zur Galerie Am Donnerstagabend brannte ein leerstehendes Reetdachhaus in Karlshagen auf Usedom. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer den Angaben zufolge nicht mehr löschen und mussten das Haus kontrolliert abbrennen lassen. Es entstand ein Schaden von rund 400 000 Euro. Die Polizei ist sich sicher: Das Feuer wurde gelegt.

Möbel in fünf Zentimeter hohem Löschwasser

Ihr Mann, früher Apotheker in einer kleinen Stadt, inspiziert, ob von den Möbeln im Erdgeschoss noch was zu gebrauchen ist. Aber erstens stehen alle Sachen etwa fünf Zentimeter hoch im Löschwasser, zweitens ist da dieser unerträglich beißende Brandgeruch. Beim Blick in die nunmehr offene Tür des Heizungsraumes erzählt Doris F., dass sie erst im Vorjahr eine neue Heizung installieren ließen. Und dass sie das Haus von außen komplett neu gestrichen hatten. „Es war unser Refugium“, sagt sie leise.

Dass es der Täter nach dem misslungenen Brandanschlag im vergangenen Jahr erneut versucht und ihr Ferienhaus anzündet, hätte sie nicht gedacht, gesteht sie. „Wir haben doch niemandem was getan.“

Was soll mit dem Ferienhaus passieren? Wollen sie es wieder aufbauen? „Zum jetzigen Zeitpunkt sage ich auf keinen Fall“, sagt Bruno F. Diesmal nickt seine Gattin zustimmend. „Bedenken Sie unser Alter. So ein Neubau dauert ja auch ein oder zwei Jahre. Wir haben hier seit Freitag kein Zuhause mehr“, sagt Doris F.

Von Cornelia Meerkatz