Besonderes Dankeschön: Ein Kegelabend für Wolgaster Impfhelfer

Wolgast

Zu einem fröhlichen Kegelabend lud die Stadt Wolgast alle Beteiligten der städtischen Impfkampagne ein. Viele Wochen hintereinander hatten das Impfteam des Kreises, niedergelassene Ärzte, Schwestern, Apotheker und ihre Mitarbeiter sowie viele freiwillige Helfer dafür gesorgt, dass allwöchentlich im Wolgaster Sportforum hunderte Menschen gegen das Coronavirus geimpft wurden. Die besondere Wertschätzung kam bei allen Anwesenden gut an.

Wie Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) sagte, seien es allein im Sportforum über 6000 Menschen gewesen, die sich gegen das Coronavirus mit einem der zugelassenen Impfstoffe immunisieren ließen. Dazu kommen noch einmal mehrere tausend Bürgerinnen und Bürger, die das Angebot des kostenlosen Bürgertests an Anspruch genommen haben.

Wie Dr. Gero Kärst, niedergelassener Arzt in Wolgast und bei der Impfkampagne von Anfang an mit großem Enthusiasmus dabei, sagte, wünsche er sich, dass auch weiterhin viele Wolgaster und Einwohner aus dem Umland Bereitschaft zeigen würden, sich impfen zulassen. Deshalb impfe er in seiner Praxis weiter.

Von Cornelia Meerkatz