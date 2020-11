Bestattungen in Corona-Zeiten: Wenn Angehörige in MV ausgeladen werden müssen

Koserow/Wolgast/Heringsdorf

„Die Verabschiedung und anschließende Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.“ Diese Formulierung findet man in diesen Tagen sehr häufig am Ende von Todesanzeigen in der Zeitung. Normalerweise werden die Anzeigen mit einem Datum, einer Uhrzeit und dem Ort der Trauerfeier angegeben, damit Freunde und Bekannte die Möglichkeit haben, sich von dem Verstorbenen würdevoll zu verabschieden.

In Corona-Zeiten ist dies aber nicht ohne Weiteres möglich. Strikte Regelungen lassen nicht zu, dass sich viele Leute zur selben Zeit treffen.

Maximal 20 Personen auf einer Beerdigung

Ob See-, Erd- und Feuerbestattung – überall gelten die gleichen Regeln. Andreas Schulz, Inhaber von Rausch-Bestattungen auf der Insel Usedom und in Wolgast, erklärt, dass das „Recht auf Abschied“ durch die aktuellen Verordnungen leider vielen Familien genommen wird. „Es dürfen maximal 20 Personen aus zwei verschiedenen Haushalten auf einer Beerdigung dabei sein“, erklärt er.

Und damit beginnen schon die Probleme. „Auch enge Freunde, Weggefährten, Kollegen oder Bekannte würden gerne zur Beisetzung kommen. Es ist sehr schwierig, gute Freunde wieder auszuladen“, so Rausch. Eine Möglichkeit wäre, die Trauerfeier zu verschieben.

Vermehrt Seebestattungen für Verstorbene aus Berlin , Sachsen und Brandenburg

Zwei Seebestattungen wurden bereits bei der Reederei „ Adler-Schiffe“ auf das kommende Jahr verschoben. „Die Angehörigen möchten in den meisten Fällen nicht lange auf einen Termin warten, da der emotionale Abschied ein wichtiges Element der Trauerbewältigung ist“, erklärt Julia Schieck von der Reederei.

Vor Usedom sind die Schiffe für Seebestattungen in der Pommerschen Bucht unterwegs. „Vermehrt haben wir Verstorbene aus Berlin, Brandenburg und Sachsen. Viele von ihnen waren Segler, Seefahrer, Ostsee-Urlauber oder wurden hier geboren. Die Gründe, warum sich jemand für eine Seebestattung entscheidet, sind vielfältig, aber die Verbundenheit zum Meer einte sie alle“, erklärt sie. Oft stehen auch finanzielle Gründe im Raum, warum sich jemand für eine Seebestattung erklärt. „Bei der Form der Seebestattung entfällt unter anderem die Grabpflege“, sagt sie.

Um noch einmal an den Ort der Seebestattung zu gelangen, bieten die Reedereien sogenannte Gedenkfahrten an. „Diese mussten wir aufgrund der Corona-Regeln leider vom Totensonntag zwei Wochen nach hinten verschieben“, so Julia Schieck. Natürlich in der Hoffnung, dass bis dahin solche Fahrten unter Auflagen wieder möglich sind. Die Reederei fährt dann mit den Angehörigen an den Ort, an welchem die Urne zu Wasser gelassen wurde. „Eine Rednerin ist mit an Bord und richtet ein paar Worte an die Gäste“, erklärt sie. Drei Mal fährt dann das Schiff um die Seebestattungsposition und die Angehörigen haben die Möglichkeit, Blüten ins Wasser zu lassen.

Abschiednahme nicht immer möglich

Derzeit ist es so, dass die Reederei Adler-Schiffe auf ihren Bestattungsfahrten nur bis zu 20 Angehörige mit an Bord nehmen dürfen. „Gäste müssten ausgeladen werden, da die Personenbeschränkung und das Einreiseverbot gilt. Das ist ein sehr emotionaler und schmerzhafter Schritt, wenn nicht alle Angehörigen bei dem letzten Abschied dabei sein dürfen“, sagt sie. Das Verständnis der Gäste sei laut Reederei für die aktuelle Situation und die Maßnahmen vorhanden, dennoch ist die Enttäuschung groß, da die Abschiednahme in den meisten Fällen nicht wie geplant durchgeführt werden kann.

Kleine Feier für die Verstorbenen im nächsten Jahr

Seit 30 Jahren beschäftigt sich Eleonore Burchardt aus Wolgast mit Bestattungen und allem, was dazu gehört. Die 68-Jährige könnte mit Sicherheit viele spannende Geschichten aus ihrem Berufsleben erzählen, aber mit der Corona-Krise erlebt die Unternehmenschefin eine noch nie dagewesene Herausforderung. „Generell nehmen die Bestattungen im kleinen Kreis zu. Große Bestattungen, bei denen Dutzende Angehörige und Freunde kommen, sind die Seltenheit geworden.

Aber, dass maximal nur 20 Personen aus zwei Haushalten vor Ort sein dürfen, erlebte sie noch nie. „Es ist für diejenigen schwierig, die gerne zu einer Beerdigung kommen würden. Die können leider nicht kommen. Für die Hinterbliebenen ist das sehr emotional“, sagt sie.

Eleonore Burchardt legt den Angehörigen allerdings ans Herz, dass man im Sinne des Verstorbenen noch eine kleine Andacht im heimischen Garten, auf dem Hof oder einem Ort machen könnte, der zu dem Verstorbenen passt. „Wenn sich mit Corona alles beruhigt hat, sind solche Feiern mit Sicherheit wieder möglich“, sagt sie. Von den Hinterbliebenen werden solche Vorschläge sehr gut angenommen.

Von Hannes Ewert