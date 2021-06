Ahlbeck

In der Wiesenstraße des Seebades Ahlbeck sticht ein neues Gebäude ins Auge: Bullaugenfenster und die Ostseewelle gehören zu seinem Markenzeichen. Der Neubau ist der neue Firmensitz des Bestattungshauses von Jan Kruse und seiner Tochter Linda Deckerdt. Er bietet nun das, was sich die beiden Bestatter wünschten – einen würdevollen Rahmen für Trauergespräche mit den Angehörigen von Verstorbenen.

„Auf zwei Etagen wird nun geschäftlich gearbeitet“, betont Jan Kruse. Er und seine fünf Mitarbeitenden finden genügend Platz in Büros und zwei Gesprächsräumen. Diese Zimmer sind mit großen Wand-Bildschirmen ausgestattet, auf denen die Bestatter ihre Angebote präsentieren können, ohne dass wie bisher Kataloge zu blättern und herumzureichen sind. Darüber hinaus gibt es im Erdgeschoss einen Ausstellungsraum, einen Hygieneraum mit Kühlzellen und eine behindertengerechte Toilette sowie eine Mitarbeiterküche und Dachterrasse im Obergeschoss.

Zeitschloss für den Abschiednahmeraum

Das Besondere im Neubau ist jedoch der sogenannte Abschiednahmeraum. Der ist mit einem Zeitschloss versehen, das es Trauernden ermöglicht, per Zahlencode zu jeder Zeit zu kommen und von ihrem bzw. ihrer Verstorbenen Abschied zu nehmen. „Wir haben versucht, Atmosphäre zu schaffen“, erklärt Jan Kruse. So ist der Abschiednahmeraum in hellen Farbtönen gehalten. In der Ecke steht eine Vase mit blühenden Kirschzweigen. Die Einrichtung in heller Holzoptik harmoniert mit der rosabeigen Wand. Das Licht ist dimmbar und erweckt den Eindruck eines Sternenhimmels.

Dezente Farben ziehen sich quasi als roter Faden durch das ganze Haus. Der Gesprächsraum im Erdgeschoss mit maritimen Details heißt „Seeraum“ und ist in Blau gehalten. Sein Pendant im Obergeschoss ist der „Waldraum“ mit modernen dunklen Möbeln und mintgrünen Wänden. Das Chefzimmer ist wiederum petrolblau, das der Tochter rosé.

Farbgestaltung des Neubaus stammt von Tochter

Das Händchen für die Farbgestaltung hat Linda Deckerdt. Sie ist seit sechs Jahren im väterlichen Betrieb und so etwas wie die Triebfeder für das neue Firmendomizil am alten Standort. „Denn ohne die Perspektive, dass Linda den Betrieb übernimmt, hätte ich den Schritt nicht gemacht“, erklärt Jan Kruse. Er selbst hat das Bestattungshaus von seinen Eltern übernommen, die sich 1986 mit einem Bestattungsunternehmen und Fuhrbetrieb selbstständig machten.

1990 stieg Jan Kruse in das Unternehmen seiner Eltern ein, die es 2014 an ihren Sohn übergaben. Linda kam ein Jahr später dazu und ist mittlerweile geprüfte Bestatterin, Bürokommunikationsfachwirtin für das Bestattungsgewerbe und Bestattermeisterin. „Linda ist die einzige Frau unter insgesamt sechs Bestattermeistern in Mecklenburg-Vorpommern“, verrät der stolze Papa. Er selbst war 1993 einer der acht Ersten im Land, die eine Fachprüfung, damals bei der Handwerkskammer in Berlin mit Erfolg abschlossen. Zu jener Zeit gab es noch keinen Dachverband.

Das Bestattungshaus setzt auf freundliche, aber dennoch dezente Farbgebung. So gibt es einen Gesprächsraum Wald (Foto) in Grün und einen Gesprächsraum See in Blau. Quelle: Dietmar Pühler

Zertifizierung ist für Kruse sehr wichtig

Heute ist das Bestattungshaus Kruse Mitglied im Bundesverband Deutscher Bestatter und im Bestatterfachverband Mecklenburg-Vorpommern. Jan Kruse ist es ein großes Anliegen, dass künftig alle Bestatter zertifiziert sind und dadurch gewisse Standards eingehalten werden. Dafür müssen entsprechende Räumlichkeiten und Hygieneräume vorhanden sein sowie Bestattungen auf einer richtigen Rechtsgrundlage durchgeführt werden. „Wir haben viel Geld ausgegeben für die Ausbildung. Auch unsere Mitarbeiter werden weitergebildet“, sagt er in Richtung „schwarzer Schafe“, die sich zum Leidwesen der Hinterbliebenen auch bei Bestattern finden würden.

Kruse ist froh, mit dem Neubau das erste richtige Bestattungshaus auf Usedom eröffnet zu haben. Ein Tag der offenen Tür war zwar zum Start im April angedacht, ist aber bisher Corona zum Opfer gefallen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, auch wenn derzeit noch kein Termin dafür feststeht.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gesprächsrunden zu Sorgen, Ängsten und Trauer

Das Bestattungshaus Kruse bietet ab kommender Woche übrigens auch für die „Goldenen Runden“ von „Libre del Mar“ eine Heimstatt. „Libre del Mar“ ist ein gemeinsames Angebot von Linda Deckerdt und Regina Faerber aus Bansin, das sich an Menschen richtet, die über Sorgen, Ängste oder Trauer sprechen möchten. Regina Faerber ist Philosophin, Schriftstellerin, Trainerin und Autorin des Buches „Der verdrängte Tod - Über die Unkultur im Umgang mit unseren Toten – Geistige und praktische Hilfe“. Die erfahrene und lebenszugewandte Frau kennt die Nöte von Hinterbliebenen. Bis zur Beerdigung würden die Gedanken an alles, was danach kommt, verdrängt. Doch danach sitze die Person allein zuhause und frage sich: „Wie geht es weiter? Wie kann ich für mich einen neuen Weg von Leben finden?“

Die "goldenen Gesprächsrunden" von "Libre del Mar" mit Bestattermeisterin Linda Deckerdt und Philosophin Regina Faerber haben ab sofort ebenfalls im neuen Bestattungshaus eine Heimstatt. Quelle: Dietmar Pühler

Sie fügt hinzu: „Es ist wichtig, dass wir als Frauen das machen. Jeder hat seinen Teil, der anonym bleibt, auch wenn wir im täglichen Austausch sind. Das Vertrauen der Leute ist extrem wichtig.“ Regina Faerber will trauernden Angehörigen die Angst vor dem ersten Schritt nehmen. So ist das Erstgespräch immer kostenfrei. „Weil aber einige Menschen Hemmungen haben, das Angebot anzunehmen, haben wir überlegt, zweimal im Monat ’Goldene Runden’ anzubieten, die mit oder ohne aktuellen Trauerfall in Anspruch genommen werden können“, streicht sie heraus.

Angebote für Einheimische und Urlauber

In diesen Runden können sich Trauernde zusammenfinden, um sich mit anderen Menschen in ähnlicher Situation auszutauschen. Auch hier ist die erste Teilnahme kostenlos. Die Angebote von „Libre del Mar“ richten sich sowohl an Einheimische als auch an Touristen. Teilnehmer können nach der ersten Gesprächsrunde entscheiden, ob sie wiederkommen möchten. Dann werden sie in der Gruppe betreut oder sie können Einzelgespräche bei Regina Faerber in der Bansiner Villa Laetitia führen. „Dort ist eine Atmosphäre, die die Leute gern annehmen. Die Veranda ist ihre Schutzzone“, weiß die Trainerin.

Start für die „Goldenen Runden“ wird am 21. Juni sein. „Wir wollen Lebensmut und eine noch bessere Haltung zum Tod geben“, sagen die Frauen. „Wir bieten das auch anderen Bestattern an. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für uns“, fügt Jan Kruse an. Am Mittwoch, den 16. Juni, werden Linda Deckerdt und Regina Faerber gemeinsam mit Pastor Christian Pieritz um 18.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Heringsdorf einen Themenabend Leben-Sterben-Bestatten mit dem Titel „Information und Diskussion rund um individuelle Abschiede“ gestalten.

Die junge Bestatterin sagt: „Wir können Perspektiven eröffnen“. Und: „Wir sind auch Ausbildungsbetrieb und suchen jemanden, der das kann“, sowohl als Bestatter als auch als Trauerbegleiter.

Weitere Infos: www.bestattungshaus-kruse.de. Die Internetpräsentation des Bestattungshauses wird ab Juli passend zum Neubau ebenfalls in einem neuen Design erscheinen.

Von Dietmar Pühler