Beste Noten für Musikschüler aus Wolgast-Anklam

Wolgast/Schwerin

Eine einmalige Sonderwertung „Jugend musiziert“ 2020 wurde als Ersatz für den ausgefallenen Landeswettbewerb im März diesen Jahres vom Landesmusikrat MV im Rahmen des internationalen Wettbewerbes „Verfemte Musik“ für junge Musiker in Schwerin organisiert. Diesen Wettbewerb ließen sich am 10. Oktober 24 junge Musikerinnen und Musiker aus MV in 20 Wertungen mit den drei Jurys in den Kategorien: Klavier solo, Gesang und verschiedenen Kammermusik-Besetzungen nicht entgehen. Nach vielen Monaten gab es somit einen ersten live vor Ort stattfindenden Wettbewerb.

Die sechs Teilnehmer der zwei Kreismusikschulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurden mit drei 1. und zwei 2. Preisen geehrt. Die Saxofonspielerin Avelina Margarete Neye von der Kreismusikschule Wolgast-Anklam erhielt für ihr Wettbewerbsprogramm hervorragende 24 von 25 möglichen Punkten und einen 1. Preis. Begleitet am Flügel wurde sie von der Klavierpädagogin Elvina Zeynalova. Avelina zeigte noch einmal starke Nerven, als sie im Duo mit Cedric-Richard Lettner (Posaune) antrat. Beide erspielten sich 23 Punkte und einen 1. Preis. Das Duo Lilly Lydia Lemke (Klarinette) und Joe Schröder (Akkordeon), ebenfalls Schüler der Kreismusikschule Wolgast-Anklam, überzeugten die Jury mit 22 Punkten und einem 2. Preis.

Die Urkunden überreichten der Erste stellvertretende Oberbürgermeister der Stadt Schwerin, Bernd Nottebaum, und Friederike Haufe, Mitglied des Bundes-Projektbeirates „Jugend musiziert“. Ein großer Dank gilt dem Landesmusikrat MV für die Möglichkeit dieser Sonderwertung „Jugend musiziert“ sowie den Musikpädagogen Karola Baltsch (Klarinette/Saxofon), Andrea Neye (Akkordeon), Hans-Joachim Kruse (Posaune) und Elvina Zeynalova (Klavier) für ihr großes Engagement in der hervorragenden Vorbereitung der Schüler auf diesen Wettbewerb.

Von Marika Guddat