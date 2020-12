Betrug flog über Weihnachten auf: Seniorin auf Usedom um fast 7000 Euro geprellt

Wolgast

Erneut haben Betrüger zugeschlagen. Sie prellten eine Seniorin auf der Insel Usedom um fast 7000 Euro. Am Montag erstattet die Geschädigte gemeinsam mit ihrer Enkelin Anzeige bei der Polizei in Wolgast.

Seniorin bemerkte Betrug gar nicht

Dass sie von Betrügern ins Visier genommen wurde, hat die 79 Jahre alte Usedomerin gar nicht bemerkt. Die böse Überraschung gab es für sie über Weihnachten. Die 32 Jahre alte Enkelin besuchte ihre Großmutter über die Feiertage. Gemeinsam schauten sie auch die Kontoauszüge der Seniorin durch. Dabei fiel der Enkelin zunächst eine Überweisung von 5900 Euro von Mitte Dezember auf ein Konto auf, deren Inhaberin einen deutschen Namen hat. Die 79-Jährige erklärte, dass ein Mann mit Akzent sie angerufen habe. Angeblich von der Verbraucherzentrale, sei er beauftragt, Schulden einer Lottogesellschaft einzufordern. Würde die Geschädigte die Summe nicht zahlen, so müsse er einen Anwalt einschalten, teilte der Anrufer mit. Die Seniorin überwies das Geld.

Enkelin fallen ominöse Überweisungen auf

Nachdem die Enkelin diese Überweisung entdeckt hatte, schaute sie auch die Kontoauszüge der vergangenen Monate durch. Im Oktober hatte die 79-Jährige 150 Euro an eine Dienstleistungsgesellschaft überwiesen. Die Seniorin erklärte, dass sie in diesem Fall von einer Lottogesellschaft angerufen wurde. Die Anruferin habe ihr gesagt, dass sie ihren Vertrag nicht gekündigt habe. Bei einer einmaligen Zahlung von 150 EUR sei der Fall jedoch erledigt. Die Seniorin überwies. Darüber hinaus entdeckte die Enkelin immer wiederkehrende Abbuchungen kleinerer Beträge von mindesten fünf verschiedenen Firmen seit August diesen Jahres.

79-Jährige tappte in sogenannte Abo-Fallen

Offensichtlich war die Geschädigte in mehrere Abo-Fallen getappt. Die Anrufer verschleiern bei den sogenannten Abofallen oft den wahren Hintergrund des Anrufs. Sie melden sich als Verbraucherinstitut, Bankmitarbeiter oder Lottogesellschaft und erfragen dann unter anderem die Bankverbindung. Das Gespräch wird oft mitgeschnitten und so manipuliert, dass es wie eine mündliche Zustimmung zu einem Vertrag erscheint. Vertragsabschlüsse am Telefon reichen bei Gewinnspieldiensten inzwischen jedoch nicht mehr aus, sondern müssen in Textform erfolgen. Im angezeigten Fall sei es sogar sehr wahrscheinlich, dass die Daten illegal an andere Anbieter weitergegeben wurden, vermutet die Polizei.

Die Enkelin konnte zusammen mit ihrer Großmutter bei der Bank einige Buchungen zwar rückgängig machen und sie vor weiterem Schaden bewahren. Dennoch beläuft sich der Gesamtschaden nach Polizeiangaben auf fast 7000 Euro.

Von OZ