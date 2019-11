Mölschow

Ein Vater und sein zweijähriger Sohn sind am Donnerstag bei einem Motorradunfall in Mölschow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem Kind auf einem Crossbike auf dem Zecheriner Weg in Richtung Hauptstraße unterwegs. Beim Anfahren hob das Vorderrad der Maschine von der Straße ab und riss Vater und Sohn vom Fahrzeug.

Der Vater wurde schwer verletzt, das Kleinkind erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber nach Greifswald geflogen.

Der Mann hatte laut Atem-Alkoholtest 1,06 Promille. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen.

