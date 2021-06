Betrunkener überschlägt sich auf Usedom mit Auto

Zinnowitz

Frühmorgendlicher Polizeieinsatz am Mittwoch zwischen Trassenheide und Zinnowitz. Gegen 3.15 Uhr hatte ein Zeuge auf einen dort verunfallten Pkw aufmerksam gemacht. Ein Skoda Octavia war von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und lag auf dem Dach.

Zunächst war kein Fahrer vor Ort, jedoch erschien dieser an der Unfallstelle, als die Polizei eintraf. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholpegel von 1,77 Promille festgestellt. Der 40-Jährige war durch den Unfall leicht verletzt worden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Außerdem wurden zwei Bäume bei dem Unfall beschädigt.

Von Cornelia Meerkatz