Biber gräbt Lassaner Feuerwehr das Wasser ab

Der Biber ist zurück in Lassan. Nach einem vergleichsweise kurzen Intermezzo im Jahr 2016, hat sich der große Nager seit einiger Zeit erneut am Mühlengraben niedergelassen, der die Lassaner Umgehungsstraße unterquert. Hier hat der Biber aus starken Ästen und jungen Zweigen einen stattlichen Staudamm angelegt, was dazu führt, dass der ansonsten munter fließende Bach stadteinwärts zu einem Rinnsal verkommen ist.

Bürgermeister Fred Gransow (CDU) sieht in den Aktivitäten des pelzigen Baumeisters, der gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt ist, eine ernsthafte Gefahr für den Lassaner Stadtkern. „Mit dem Staudamm“, so warnt er, „gräbt uns der Biber das Löschwasser für die Feuerwehr ab. Denn an den Löschwasserentnahmestellen an der Umgehungsstraße, an der Schütt, an der Mühle und an der Unteren Bachgasse kommt jetzt zu wenig Wasser an.“ Im Ernstfall sei die Schlagkraft der Feuerwehr daher aktuell gefährdet.

Hinzu komme, dass durch den errichteten Staudamm das am Bachoberlauf befindliche Wiesengelände zunehmend unter Wasser steht. Gransow zweifelt an, dass dieses Szenario berücksichtigt wurde, als die Statik für den erst kürzlich von der Telekom neu errichteten Mobilfunkturm berechnet wurde. „Wenn der Boden bis zu einer bestimmten Höhe durchgeweicht ist, könnte möglicherweise die Standsicherheit des Turms gefährdet sein“, mutmaßt der Bürgermeister.

Bereits Anfang Januar, so teilt Anke Radlof von der Pressestelle des Landkreises mit, wurde die beim Kreis angesiedelte Untere Naturschutzbehörde (UNB) über den Konfliktstandort in Lassan unterrichtet. „Am 4. Januar beauftragte die UNB das Bibermanagement des Landes zur Betrachtung der Situation in Lassan“, so Radlof am Montag. „Der Bericht zu Lassan wurde am 22. Januar 2021 durch das Bibermanagement erstellt und der UNB letzte Woche zugesandt.“

Landkreis: Bisher kein Antrag eingegangen

Laut Information der Sprecherin ist die Untere Naturschutzbehörde den Empfehlungen des Bibermanagements gefolgt. Nun sei es Sache des Wasser- und Bodenverbandes Insel Usedom-Peenestrom (WBV) oder der Stadt Lassan, einen „Antrag auf Erteilung einer Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen“ zu erstellen und bei der UNB einzureichen. Da dies bisher (Stand 1. Februar) nicht geschehen sei, gebe es „auch noch keine Genehmigung zum Abtrag von Biberdämmen“.

„Bei uns ist in der vorigen Woche das Protokoll vom Bibermanagement eingegangen“, berichtet WBV-Geschäftsführerin Christiane Loist. „Nun werden wir uns mit der Stadt Lassan verständigen, wie wir da weiter vorgehen.“ Bürgermeister Gransow drückt derweil aufs Tempo: „Man kann den Schutz eines Bibers nicht höher einstufen als den Schutz einer Stadt“, meint er.

Am Probleme am Bebrowbach bei Zemitz

Für Probleme sorgt unterdessen auch eine Biber-Baustelle am Bebrowbach in der Nähe des Zemitzer Ortsteils Bauer. Auch hier ist der Bach angeschwollen, weil ein fleißiger Nager einen Staudamm angelegt hat, der sich wiederum an einer historischen, sanierungsbedürftigen Brücke befindet. „Hier liegt uns für die Entfernung des Dammes die Genehmigung vor und wir haben auch bereits mit dem Abtragen begonnen“, sagt WBV-Geschäftsführerin Loist. „Aber dabei müssen wir schrittweise vorgehen, damit wir keine Flutwelle auslösen.“

