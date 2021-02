Bierflasche gegen Wolgaster Polizeitür: Mann verbringt Nacht in der Zelle

Wolgast

Eigentlich wollte am späten Montagabend ein 24-jähriger Mann nur eine Anzeige auf dem Wolgaster Polizeirevier erstatten. Daraus wurde eine Nacht in Gewahrsam und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den Mann.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was war passiert? Laut Polizei erschien er gegen 23.30 Uhr im Revier. Wie sich im Laufe des Gesprächs herausstellte, war das Anliegen des Mannes zivilrechtlicher Natur. Die Beamten klärten ihn dahingehend auf, dass kein Straftatbestand erfüllt sei. Er verließ die Dienststelle. Kurze Zeit später kehrte er zurück, um an seiner Anzeige festzuhalten. Abermals verwiesen die Mitarbeiter auf die Sachlage und verwehrten ihm den Zutritt zur Dienststelle.

Mit der Bierflasche gegen die Polizeitür

Dies brachte den 24-Jährigen offensichtlich in Rage, so dass er mit einem Gegenstand – vermutlich eine Bierflasche – eine Glastür im Eingangsbereich beschädigte. Nun bekam er doch Zutritt und wurde in Gewahrsam genommen.

Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,68 Promille. Die Nacht verbrachte er im Polizeirevier. Am Morgen wurde er entlassen. Er muss sich nun auf eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefasst machen. Am Eingangsbereich des Polizeireviers entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Von Henrik Nitzsche