Heringsdorf

10 000 Euro für einen Fahrradstellplatz – wollen sich das die Kaiserbäder leisten? Im Januar 2022 sollen sich die Ausschüsse damit beschäftigen, ehe die Heringsdorfer Gemeindevertreter eine Grundsatzentscheidung treffen. Und zwar, ob am Bahnhof ein Glasturm für Fahrräder entstehen soll. Die geschätzten Kosten dafür liegen bei 1,2 Millionen Euro.

So ein Fahrradparkhaus vom System Wöhr steht in Heilbronn. Ein zwölf Meter hoher Glasturm, der es ermöglicht, platzsparend mehr als 120 Fahrräder auf acht Parkebenen einzulagern und die Räder vor Diebstahl, Vandalismus und Wettereinflüssen schützt. Das Parken funktioniert voll automatisch: Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes werden in das Radhaus verladen und können anschließend per Knopfdruck entladen werden.

Kurdirektor Thomas Heilmann favorisiert diese Lösung, nachdem sich der Planer in Süddeutschland zwei Fahrradhäuser angeschaut hat. Alternativ wäre auch das „Radhaus Nussbaum“ möglich. Das ist eine vollautomatische Fahrradparkgarage für bis zu 120 Fahrräder. Das Gebäude mit einer Grundfläche von etwa 56 Quadratmeter verfügt bei einer Höhe von 10,5 Meter über eine Zugangsebene im Erdgeschoss sowie fünf Lagerebenen.

Für „Wöhr“, dem Bike-Safe-Tower, spreche der geringere Flächenbedarf (50 Quadratmeter), niedrige Unterhaltungskosten (pro Wartung 4500 Euro), die Attraktivität der Mechanik und Sichtbarkeit der Fahrräder mit höherer Akzeptanz, die attraktive Architektur und die einfache Bedienung mit nur einem QR-Code-Leser, so Mike Golon vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder.

Bestandteil im „Bahnhof der Zukunft“

Das Parkhaus für Fahrräder soll im Eingangsbereich des Bahnhofvorplatzes auf der rechten Seite vor dem Imbiss entstehen und Bestandteil des „Bahnhofs der Zukunft“ werden. Hier sollen künftig alle Verkehrsarten gleichrangig berücksichtigt werden. Bus, Bahn, Taxi, Fahrrad und Carsharing – Verkehrsplaner sprechen von einem Mobilitäts-Hub. Rund 13 Millionen Euro könnte das kosten, wie die Vorplanung von der IPO-Unternehmensgruppe Greifswald aus dem Frühjahr vorsieht. Für das geplante Pkw-Parkhaus sind allein 5,7 Millionen Euro geplant.

Das ist Zukunftsmusik. Zurück zum Fahrradturm, der laut Heilmann mit maximal 75 Prozent gefördert werden könnte. „Der Fördermittelantrag ist gestellt“, so Heilmann im Eigenbetriebsausschuss.

„Auch wenn wir hier über sehr viel Geld reden, spricht vieles dafür. Die Fahrräder, die die Gäste mitbringen, werden immer wertvoller. Schon bei Buchungen wird nachgefragt, ob die Häuser über abschließbare Fahrradräume verfügen“, sagt Hans-Jürgen Merkle, Chef des Eigenbetriebsausschusses. Sein Blick richtete sich aber auch nach Greifswald, wo Anfang des Jahres am Bahnhof eine 435 000-teure Radstation mit Platz für mehr als 100 Fahrräder eröffnet wurde, die sich bislang als Flop entpuppte.

Allerdings ist Fahrradmobilität auf Usedom ein großes Thema, was jährlich auch die Zahlen an der Radzählstation auf der Ahlbecker Promenade bestätigen. In coronafreien Monaten im Sommer sind es weit über 100 000 Radbewegungen.

Dauerparken für Einwohner im Winter

Die Nutzung des Parkhauses soll über die Kurkarte geregelt werden, so Heilmann. „In den Wintermonaten könnten wir auch den Einwohnern ein Angebot zum Dauerparken machen, die in ihren Wohnungen keine Möglichkeiten haben, ihr Fahrrad unterzustellen.“

Bernd Herrgott (CDU) ist skeptisch: „Wie lange betreiben wir das Parkhaus? Neben den laufenden Kosten wird es Reparaturen geben. Würden wir nicht auch eine Förderung bekommen, wenn wir am Bahnhof herkömmliche Fahrradparkplätze schaffen? Heilmann: „Ich hatte noch keinen Auftrag, das zu untersuchen.“

Herrgotts Anregung, die Stellflächen für Räder im Eingangsbereich des Bahnhofes auf der linken Seite anzuordnen, würden mehr Platz verbrauchen. „Dazu kommt, dass das auf der Seite mit der Planung der Südanbindung kollidieren könnte“, so Merkle.

Die Deutsche Bahn hat im Auftrag des Landes MV im Dezember 2020 mit der Grundlagenermittlung für eine Reaktivierung der Bahnstrecke Ducherow–Seebad Heringsdorf einschließlich der Karniner Brücke begonnen. Der Landtag hatte dafür im Doppelhaushalt 2020/21 insgesamt 2,8 Millionen Euro bewilligt.

Sollte sich Anfang 2022 eine Mehrheit im Kaiserbäder-Rat für den gläsernen Tower finden, soll ein Büro einen Planentwurf erarbeiten. Golon: „Wenn es zügig geht, könnten wir im späten Frühjahr den Satzungsbeschluss fassen.“ Merkle glaubt nicht an so ein Tempo: „Ich rechne eher Ende 2022 damit.“

Von Henrik Nitzsche