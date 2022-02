Usedom

Der billige Sprit im östlichen Nachbarland Polen, der seit einiger Zeit für einen Tanktourismus sorgt, beschäftigt zunehmend auch viele Leser. Zum Hintergrund: Tanken in Polen ist seit der Senkung der Treibstoffsteuer noch einmal deutlich billiger geworden. Der Tankstellenverband sieht Betreiber in Not.

Für OZ-Leserin Silvia Weiß stellen die sich veränderten Bedingungen kein Problem dar. Sie fragt: „Was soll das? In Polen war es schon immer billiger, genauso die Lebensmittel. Vielleicht sollte Deutschland sich ein Beispiel an Polen nehmen und runter mit der Mehrwertsteuer gehen, anstatt alles noch teurer in schweren Zeiten zu machen.“

Kerstin Büsch würde es begrüßen, wenn man in Deutschland, genauer in Usedom, aufhören würde, zu jammern, so sagt sie es. „Wenn ein Liter Diesel in Stralsund 1,62 Euro kostet, liegt er in Greifswald bei 1,54 Euro und auf Usedom, 20 Kilometer weiter, bei 1,72 Euro. Das war schon so, bevor die Polen auf ihre grandiose Idee kamen, die Steuer zu senken. Auf Rügen ist es bei exponierten Tankstellen genauso. Wenn man sich jahrelang die Taschen so vollstopft, muss man sich nicht wundern, dass die Kunden nun bei knappem Budget mal anfangen zu handeln.“

Henry Baumann sieht es genauso: „Gerade für die Tankstellen auf Usedom, da diese ja noch den Inselzuschlag kassieren (aktuell immer circa 20 Cent teurer als zum Beispiel in Greifswald) hält sich mein Mitleid in Grenzen.“ Allerdings trage nicht nur die Politik alleinige Schuld an diesem Zustand, so Baumann.

„Polen macht immer mehr fürs Volk“

Hier knüpft Werner Guhl an: „Der Staat will es anscheinend so. Polen macht immer mehr und mehr fürs Volk und Deutschland ist es egal, was der Sprit kostet. Die bleiben ihrer Linie treu und fertig. Dann müssen wir aber wieder Millionen investieren, um die Tankstellen zu retten, die gefährdet sind“, befürchtet Guhl. Jan Schuhknecht setzt hinzu: „Und unsere Politik unternimmt nichts fürs eigene Volk.“OZ-Umfrage: Würden Sie zum Tanken nach Polen fahren?

Oliver Dornbusch meint: „Dann ist das halt so, aufhören zu jammern. Vielleicht einfach mal in Berlin beschweren, oder den Laden zumachen. Der meiste Umsatz wird eh in den Shops generiert.“ Den wenigsten Gewinn erziele der Pächter aus dem Verkauf von Benzin, Diesel et cetera, gibt Dornbusch noch zu bedenken.

Karin Jennerjahn greift das Stichwort Beschwerde auf: „Und ein Herr Habeck stellt sich hin und erklärt, dass es keine Option ist, die Spritsteuer zu senken, wie es Polen vorübergehend praktiziert, weil sonst auch Reiche davon profitieren würden. Was für eine unsinnige Erklärung. Bei der CO2-Steuer ist es ihm doch auch egal, wen sie mehr und wen sie weniger trifft. Faule Ausrede. Es würde vielen Menschen momentan helfen.“ (Die Politik denkt in Bezug auf die CO2-Steuer derzeit über Rückverteilungsmaßnahmen an Haushalte mit niedrigem Einkommen nach; Anm. d. Red.)

