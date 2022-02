Zinnowitz

Auf der polnischen Seite der Insel Usedom wird der Sprit immer günstiger – auf der deutschen wegen hoher Rohölpreise, Energiesteuer und CO2-Abgaben immer teurer. Preisunterschiede bis zu mehr als 60 Cent pro Liter innerhalb weniger Kilometer. Für die Anwohner in Grenznähe scheint das Angebot verlockend, der Tanktourismus ins Nachbarland nimmt zu.

Doch für die Tankstellenbetreiber wird das zunehmend zum Problem. „Die Situation ist katastrophal“, sagt Hans-Joachim Rühlemann vom Verband des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost. Weniger Kunden, weniger Umsatz: Müssen die Tankstellen bald schließen? „Konkret hat uns das noch kein Pächter gesagt, aber wenn es so weitergeht, bedeutet es für viele das Aus“, meint Rühlemann. Einige Tankstellen in Grenznähe verzeichnen zum Vorjahresmonat einen Umsatzrückgang von rund 70 Prozent. Die Pächter sind verzweifelt. „Da braucht es Unterstützung von der Politik.“

Mehrwertsteuersenkung führt zu günstigeren Preisen in Polen

Mit der OZ wollte keiner der Tankstellenbetreiber oder -pächter auf der Insel über die derzeitigen Probleme reden. Man könne ja eh nichts ändern, sagt einer. Der Konkurrenzdruck auf der Insel sei zu hoch, meint ein anderer. Man wolle sich nicht zu sehr in die Karten gucken lassen. Die Situation ist zu angespannt. Auch der Druck durch Mineralölgesellschaften sei ein Grund, weshalb Pächter nicht so gern an die Öffentlichkeit gehen möchten, vermutet Verbandschef Rühlemann.

Polen hatte zum 1. Februar die Mehrwertsteuer für Treibstoffe von 23 auf 8 Prozent gesenkt. Mit der Maßnahme sollen die Menschen in Polen von den Folgen der Inflation entlastet werden. Auch auf Lebensmittel werden weniger Steuern fällig – die Preise für Sprit und Wurst sind also weiter gesunken.

Preisunterschiede von mehr als 60 Cent

Das machte sich schon am ersten Februar-Wochenende an der Grenze bemerkbar. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk sagte, registrierten die Beamten am Wochenende vor allem von Ahlbeck nach Swinemünde und an der Bundesstraße 104 in Linken ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Großeinkauf in Polen und dann noch tanken: Wenn man so viel sparen kann, ist das kein Wunder, findet Rühlemann.

Am Mittwochvormittag lag der Preisunterschied für einen Liter Benzin zwischen Wolgast und der Tankstelle hinter der Grenze bei 67 Cent. Auf der Insel Usedom waren die Preise zu diesem Zeitpunkt niedriger, aber in Koserow mussten Kunden immer noch 1,68 Euro für den Liter Diesel und 1,83 für Benzin zahlen. Zwanzig Kilometer weiter an der Tankstelle in Swinemünde gab es zum gleichen Zeitpunkt Benzin und Diesel für 5,54 Zloty. Das sind umgerechnet 1,23 Euro.

Tankstellen verdienen durch Nebengeschäft, aber Kundschaft fehlt

Die Tankstellen würden zwar mehr durch das „Nebengeschäft“, wie den Verkauf von Zigaretten, Kaffee oder Brötchen, verdienen, verdeutlicht Hans-Joachim Rühlemann. Aber wenn die Kunden ausbleiben, die sonst getankt und anschließend noch etwas gekauft haben, werde es schwierig. An einem verkauften Liter Sprit würden die Betreiber nur 1 bis 1,2 Cent an Provision verdienen.

Fahrschullehrer Sven Franke aus Ahlbeck fährt mit seinen Schülern täglich zwischen 300 und 500 Kilometer, ungefähr alle zwei Tage müsse er tanken. Dass die Preise gestiegen sind, merke er deutlich, fährt deswegen meistens nach Anklam, um den Tank wieder voll zu machen. Da sei es etwas günstiger. In Polen zu tanken würde sich für den Unternehmer vermutlich nicht lohnen, meint er – zum einen müsse er dann privat rüberfahren, zum anderen könne er die Mehrwertsteuer absetzen, sodass der Preisunterschied gar nicht mehr so groß sei.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Insel-Urlauberin Marion Krause aus Berlin tankt in Deutschland und zahlt einen höheren Preis – 1,79 Euro für den Liter Benzin. „Volltanken kann man bei den Preisen nicht, das steht fest“, sagt sie. „Aber mir tut das nicht weh. Die, die hier an der Tankstelle arbeiten, suchen sich die Preise ja auch nicht aus.“ Wenn sie in dieser Woche einen Tagesausflug nach Swinemünde macht, werde sie das aber auch ausnutzen und noch mal tanken, gibt sie zu.

Tankstellenverbandschef Rühlemann geht nicht davon aus, dass sich die Situation so schnell entspannen wird. Zumindest für die nächsten sechs Monate hat Polen die Senkung der Steuern angekündigt. Deswegen fordert er, dass die Politik unterstützend zur Seite steht und schlägt einen Strukturhilfefonds vor, mit denen die Verluste ausgeglichen werden.

Auch eine mögliche Steuersenkung für einen gewissen Zeitraum bringt er ins Spiel. Es würden nicht nur viele Arbeitsplätze daran hängen, „wir gehören auch zur kritischen Infrastruktur. Wenn es die Tankstellen nicht mehr gibt – wo sollen dann Feuerwehr und Polizei ihren Kraftstoff herbekommen?“, fragt er sich.

Von Stefanie Ploch