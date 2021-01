Binz

Hiobsbotschaft für Rügens Touristiker. Der Binzer Kurdirektor Kai Gardeja geht nicht davon aus, dass der Fremdenverkehr vor Mai wieder in gewohntem Maße stattfinden kann. „Wenn es gut laufen sollte, könnte klassisches Reisen vielleicht zu Pfingsten wieder stattfinden“, schätzte er die Situation vor dem Binzer Tourismusausschuss ein. Er bezog sich auf Informationen von „Verantwortlichen“, die er am Montag erhalten habe. Betretene Gesichter bei den Ausschussmitgliedern.

Birte Löhr, Generaldirektorin der Hutter-Gruppe, die in Binz allein 1100 Betten in drei großen Hotels an der Promenade vorhält, fand am schnellsten zur kämpferischen Form zurück. „Wir müssen jetzt schon sicherstellen, dass wir im Sommer großzügig mit unseren Ladenöffnungszeiten umgehen können. Sonntagsöffnung, Mitternachtsshopping, um zumindest einiges nachzuholen“, befand sie. Allgemeine Zustimmung, Anfeuerungsrufe aus dem Publikum. Nun soll sich Kurdirektor Gardeja dafür einsetzen, die entsprechenden Rahmenbedingungen beim Land einzufordern.

Binzer Betriebe sollen sich für Qualitätssiegel bewerben

Auch ein weiteres Projekt liegt Birte Löhr am Herzen. „Es gibt ein dreistufiges neues Qualitätssiegel von Landestourismusverband und Dehoga zur Wiedereröffnung nach der zweiten Schließung“, erzählt sie. Unter der Marke „Mehr Sicherheit im Urlaubsland MV“ hat der Landestourismusverband das Konzept im Dezember präsentiert. Ziel sei es zum einen, die Akzeptanz und den verantwortungsbewussten Umgang mit den geltenden Schutzstandards für die Tourismusbranche MV weiter zu erhöhen. Zum anderen solle Gastgebern ein möglicher Weg für den Umgang mit Reisenden aus Risikogebieten aufgezeigt werden. „Ich finde, aus Binz sollten sich so viele wie möglich bewerben“, sagte Löhr. „Vielleicht kommen wir dann etwas früher wieder auf die Beine.“ Bedenken, das würde für einen touristischen Flickenteppich auf Rügen sorgen, wischte sie beiseite. „Das ist eine Idee des Landestourismusverbandes und es kann jeder mitmachen“, so Löhr. „Wer nicht möchte, muss ja nicht.“

Touristen vermissen ihre Insel sehr

In der Kurverwaltung des Ostseebades habe man ebenfalls auf den zweiten Lockdown reagieren müssen, informierte Gardeja. „85 Prozent der Belegschaft sind in Kurzarbeit“, sagte er. „Das wird auch bis April vermutlich so bleiben. Strategisch wichtige Posten sind natürlich weiterhin besetzt, etwa in den Bereichen Bau und Infrastruktur.“ Auch der Kontakt zu den Gästen reiße nicht ab. „Alle gästeorientierte Kommunikation, beispielsweise über Facebook oder andere Social Media-Kanäle bleibt bestehen“, sagte Gardeja. „Wir spüren eine extreme Reiselust der Menschen.“

