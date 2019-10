Bunte Blüten für Bienenstrom aus der Biogasanlage Stralsund

Stralsund

Blühwiesen liegen gerade voll im Trend. Auch in Vorpommern. Gelbe, blaue, rote und weiße Blüten sind ein Paradies für Bienen, doch auch andere Insekten und Käfer fühlen sich hier wohl. Aber hat die auch fürs Auge schöne Pracht das Potenzial, den Mais als wichtigen Rohstoff für die Energie-Erzeugung in der Biogasanlage abzulösen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Projekt der Uni Greifswald unter dem Titel „ Vorpommern Connect“.

Kann Blütenpracht Mais ablösen?

Silphie blüht gelb und ist besonders für Bienen und andere Insekten attraktiv Quelle: dpa

Bei ersten Gesprächen mit den Stadtwerken in Stralsund kam heraus, dass das Unternehmen zwar grundsätzlich bereit wäre, neue Weg zu gehen. „Aber es ist erwiesen, dass die Blühpflanzen weniger Ertrag bringen als Mais. Deshalb sind sie für die Betreiber einer Biogasanlage nicht so lukrativ.“ Und da kommt das Uni-Projekt ins Spiel.

„Uns geht es darum, herauszufinden, ob die Stralsunder bereit sind, für ihren Strom oder für ihr Gas von den Stadtwerken etwas mehr zu bezahlen, wenn für die Energiegewinnung nicht mehr Mais, sondern eben Blühpflanzen angebaut werden“, sagt Astrid Kowatsch. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni betreut das Projekt und hat nun eine entsprechende Umfrage vorbereitet.

Stralsund entscheidet: Silphie oder Blühwiese?

Da gibt es einerseits ein Wahlexperiment: „Die Stralsunder können sich per Klick entscheiden, ob sie lieber Silphie oder Blühpflanzen angebaut haben möchten. Die gelb blühende Silphie stammt aus Nordamerika, wer es lieber bunter mag, will vielleicht die heimischen Blüten.“ Astrid Kowatsch erklärt, dass diese Umfrage, die nur fünf Minuten dauere, einerseits im Kundenmagazin der Stadtwerke zu finden ist, andererseits kann man auch über www.vorpommern-connect.de zur Umfrage kommen oder direkt über:

https://run.conjoint.ly/study/31623/56j4vwtv81.

Mehr zahlen für Bienenstrom ?

So sieht es aus, wenn Silphie, eine nordamerikanische Pflanze mit viel Biomasse, geerntet wird. Silphie gilt als Alternative zum Mais, ist allerdings nicht so ertragreich. Quelle: dpa

Zweitens, und das ist der entscheidende Punkt für die Stadtwerke, wird der Leser auch gleich gefragt, wieviel er denn bereit ist zu geben für die bunte Biogasmischung. „Wir reden da von eher kleinen Summen. Es geht um Jahresbeträge zwischen 10 und 50 Euro“, sagt Astrid Kowatsch. Die 52-Jährige betont, dass man dann auch auf dem entsprechenden Feld sein Namenschild aufgestellt bekommt. So nach dem Motto: Dieses Stück Blütenpracht habe ich gesponsert, das ist mein Beitrag für eine nachhaltige Landnutzung.

„Da der Naturschutz immer wieder mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen hat, werden zunehmend alternative Möglichkeiten untersucht, wir bieten jetzt eine“, so Astrid Kowatsch vom Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Uni.

Nachhaltig heißt auch, dass diese Flächen nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt, sondern mit Resten aus der Biogasanlage natürlich gedüngt werden. Die Fläche, die der Stralsunder „ordern“ kann, ist zwischen 250 und 1000 Quadratmeter groß. Geplant ist ein Fünf-Jahres-Anbau.

Positive Beispiele gibt es zum Beispiel mit dem Bienenstrom der Stadtwerke Nürtingen (https://bienenstrom.de/) und der Energiebiene der Stadtwerke Lünen (https://swl-energiebiene.de/), die solch ein Modell bereits anbieten.

Nach wie vor gilt Mais als „Futter“ Nummer 1 für die Biogasanlagen. Quelle: dpa

„Die Umfrage läuft bis Ende des Jahres, dann werten wir das Ganze aus. Die spannende Frage ist doch: Was ist den Leuten wichtig, was ist den Leuten die Nachhaltigkeit wert?“, so die Projektleiterin. Und ergänzt: „Und wir sehen bei der Gelegenheit auch, ob die Menschen eher bereit sind, etwas für Umwelt, Ökologie und Klima zu tun, wenn es freiwillig ist.“ Man habe jetzt ja oft das Gefühl, dass viele auf Zwang, Bevormundung und Überstülpen abweisend reagieren.

Vorpommern Connect beschäftigt sich mit Stadt-Land-Beziehungen. Partner der Universität Greifswald sind dabei die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, die Succow-Stiftung und die Hansestadt Greifswald. „ Stralsund ist als Oberzentrum automatisch mit dabei“, sagt Projektbetreuerin Astrid Kowatsch. „Wir beleuchten dabei verschiedene Bereiche: Bildung, Wertschöpfungsketten, Biomasse für die Energiegewinnung und natürlich die Finanzierungsmöglichkeiten, zum Beispiel über Förderung“, beschreibt die Greifswalderin das Konzept.

Mehr zur Autorin

Von Ines Sommer