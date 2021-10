Vanselow

Im Fall der insolventen Biogasanlage von Vanselow spitzt sich die Lage für 28 Haushalte immer mehr zu. Zwei neue Probleme könnten dafür sorgen, dass sie wohl bald frieren müssen. Die Vanselower hatten bislang mit der Abwärme der Anlage ihre Häuser geheizt. Weil der Betreiber der Anlage pleite ist, hat er die Versorgung eingestellt.

Kurzerhand hatte Bürgermeister Dirk Bruhn (Die Linke) unbürokratisch Hilfe zugesagt. Ein Öltank konnte auf dem Gelände der Biogasanlage angeschlossen werden. Die Wärmeversorgung könnte über das Nahwärmenetz auf diese Weise weiterlaufen, bis eine andere Lösung gefunden ist. Im Idealfall wäre das der kurzfristige Verkauf an den örtlichen Landwirt. Der ist bereit, die Anlage zu übernehmen und sofort wieder hochzufahren. Doch noch hat niemand auf sein Angebot reagiert.

E.ON will, dass Gemeinde Schulden von Biogasanlage übernimmt

Stattdessen droht von anderer Stelle Ungemach: Energieversorger E.ON hatte vergangenen Donnerstag eingewilligt, die Anlage und damit den Brenner des Öltanks, noch vier Wochen lang mit Strom zu versorgen. „Darüber hinaus ist E.ON aber nur bereit, weiterhin Strom zu liefern, wenn die Gemeinde in den laufenden Vertrag einsteigen würde“, erklärt Dirk Bruhn. „Das würde aber bedeuten, auch die Schulden des Biogasanlagen-Betreibers zu übernehmen.“ Undenkbar.

In vier Wochen geht der Brenner somit aus. Oder früher. Denn das Amt Demminer-Land ist mit dem Alleingang des Bürgermeisters nicht einverstanden und stellt sich quer. „Die Amtsverwaltung will die Rechnungen für das Öl nicht begleichen.“ Eigentlich wollte Bruhn die Beträge verauslagen und an die Haushalte weiterberechnen lassen. Doch daraus werde nichts.

Amt: „Nicht Aufgabe der Gemeinde“

„Das ist richtig,“ bestätigt Amtsvorsteherin Bärbel Westphal auf Nachfrage, „Wir als Amt werden das Geld nicht anweisen.“ Grund dafür: „Die Versorgung mit Heizwärme ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Das ist eine privatrechtliche Angelegenheit.“ Zudem, so Westphal: „Wir haben weder die Zeit noch das Personal für so etwas. Es ist Herrn Bruhn klipp und klar gesagt worden, er soll die Finger davonlassen.“

Dennoch zeigt sie Verständnis für dessen pragmatischen Ansatz: „Er hat es gut gemeint und wollte als Mensch helfen. Aber nein, wir sind dafür nicht zuständig.“ Die Amtsvorsteherin ist sich sicher: „Wenn ich das nicht entschieden hätte, wäre mit Sicherheit die Kommunalaufsicht eingeschritten.“ Darüber hinaus verweist sie auf den Insolvenzverwalter. Der befindet sich jedoch aktuell im Urlaub – bitter für Bruhn und die Vanselower in einer Situation, in der es auf jeden Tag ankommt.

