Bis zu 10 000 Euro Reinigungskosten: Schmierereien machen Wolgast zu schaffen

Eine ganze Zeit lang blieb Wolgast von Schmierereien im öffentlichen Raum weitgehend verschont. Seit einigen Wochen jedoch treiben unbekannte Schmierfinken im Stadtgebiet wieder verstärkt ihr Unwesen. Wie Eric Witt als Leiter des Fachdienstes öffentliche Ordnung bestätigt, wurde in der jüngeren Vergangenheit die Stadt an zahlreichen Stellen durch Besprühen mit Farbe verunziert.

Besonders gravierend seien der oder die Täter am Lustwall vorgegangen. „Hier wurde im Bereich des Spielplatzes die alte Stadtmauer besprüht. Außerdem hat es die St.-Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof erwischt“, so Witt.

Offenbar seien eine Einzelperson oder ein ganzer Trupp nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs, um unter anderem Schriftzüge, wie „WLG“, „Homo“ und FCH“ an Mauern, Wänden, Papierkörben, Bänken, Verteilerkästen und Lichtmasten zu hinterlassen. Auch würden zum Beispiel Genitalien bildhaft dargestellt.

Auch an der Fischerstraße kamen die Farbsprüher entlang. Quelle: Tom Schröter

Betroffen sind unter anderem der Brunnen an der Hufelandstraße/Ecke Baustraße, die Sitzgruppe am Runge-Platz an der Stadtmauer sowie das frühere Armenhaus an der Kronwiekstraße und eine Mauer in der Fischerstraße. Besonders auffallend ist ein mit einem großen knallroten Graffiti beschmierter Hausgiebel in der Karlstraße.

Reinigung könnte Bausubstanz beschädigen

Die Stadt, so erklärt Eric Witt, beauftrage stets den Baubetriebshof, die Schmierereien an kommunalem Eigentum möglichst umgehend wieder zu entfernen. Dies sei jedoch nicht in jedem Falle möglich, schildert Baubetriebshofleiter Nico Oberdörfer. „Üblicherweise entfernen wir die Farbe mit Hochdruckreinigern, Chemikalien oder durch Schrubben.“

Aber im Falle der Stadtmauer und der Gertrudenkapelle würde, wenn gemäß den herkömmlichen Reinigungsmethoden verfahren werde, die wertvolle, unter Denkmalschutz stehende Bausubstanz in Mitleidenschaft gezogen: „Deshalb haben wir eine Firma gebeten, uns ein Angebot zu machen. Diese verfügt über spezielle Technik, mit der die Farbe schonend entfernt werden kann“, so Oberdörfer.

Die Stadt kommt die Schadensbeseitigung teuer zu stehen. „6000 bis 10 000 Euro pro Jahr müssen wir allein dafür aufwenden“, rechnet Nico Oberdörfer vor. Bei der Aufstellung neuer Spielgeräte greife man schon vorsorglich auf robuste Materialien wie Edelstahl zurück, die sich relativ leicht säubern ließen. Erst in diesen Tagen ließ die Stadt auf dem Lustwall-Spielplatz ein neues Spielgerät aufstellen. „Nun hoffen wir, dass dies von den Schmierfinken verschont bleibt.“

Auch auf diesem Aufsteller am Standort des einstigen Wolgaster Schlosses ist mittlerweile kaum noch etwas zu entziffern. Quelle: Tom Schröter

Diese Schautafel, die eigentlich Aufschluss über die Geschichte des Stadthafens geben soll, ist so stark verwittert, dass darauf nichts mehr zu lesen ist. Quelle: Tom Schröter

Ein schlechtes Aushängeschild für die alte Herzogstadt stellen auch mehrere Informationstafeln für Wolgast-Besucher dar, die einst auf der Schlossinsel platziert wurden und im Laufe der Zeit stark verwittert sind. Die Bilder und Erläuterungen auf den Aufstellern am Standort des früheren Residenzschlosses und in der Nähe des Restaurants Zur Schlossinsel sind zum größten Teil kaum noch zu entziffern. Fachdienstleiter Eric Witt kündigte auf Nachfrage an, dass die Informationstafeln in diesem Jahr durch neue ersetzt werden sollen.

Von Tom Schröter