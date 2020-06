Bischof Jeremias auf Usedom: „Lernen, mit Corona umzugehen“

Heringsdorf

Was hat die Corona-Krise für alle bewirkt? Wie geht es den Menschen in Kurzarbeit? Welche Konsequenzen hat der Lockdown für die touristischen Betriebe? Das waren die Fragen, die den Bischof der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias, bei seinem Besuch auf Usedom bewegten. Er kam mit Vertretern des Tourismus und gemeinnütziger Tagungshäuser ins Gespräch.

Aus Sicht des Bischofs waren die vergangenen Wochen eine extrem harte Zeit, die noch nicht vorbei ist: „Wir müssen lernen, damit umzugehen“. Nicht zuletzt die Infektionen bei den katholischen Gottesdiensten in Demmin, Grimmen und Stralsund hätten gezeigt, wie wichtig es sei, Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Jeremias wirbt aber dennoch für offene Kirchen und seelsorgerische Angebote in den Seebädern, denn viele Urlauber würden diese gerade in dieser Zeit bewusst suchen.

Corona-Folgen schwer abschätzbar

Für den Tourismusverband Insel Usedom (TVIU) machte dessen Vorsitzende Nadine Riethdorf deutlich, dass 80 – 85 Prozent des Einkommens auf Usedom direkt oder indirekt durch den Tourismus erwirtschaftet wird. „Wenn dann das Reisen nicht mehr erlaubt ist, leidet die ganze Insel darunter“, so die Koserower Kurdirektorin. Sie schätzt ein, dass die wirtschaftlichen Folgen noch keiner genau beziffern kann. „Ich mache mir aber für den Winter Sorgen. Das ist die klassische Zeit für Investitionen. Ich befürchte, dass dann kein Geld mehr da sein wird, Investitionen zu tätigen“, so die TVIU-Vorsitzende.

Auch der Kurdirektor der Kaiserbäder, Thomas Heilmann, kann die Corona-Folgen noch nicht abschätzen. „Wir hatten im Januar und Februar 7 Prozent Zuwächse gegenüber dem Vorjahr. Es hätte ein gutes Jahr werden können. Dann kam die Vollbremsung“, beschreibt er die Situation Mitte März. Es habe auch wehgetan, 100 von 124 Mitarbeitern in Kurzarbeit zu schicken. Trotz teils schlecht kommunizierter Beschlüsse stellt er der Bundes- und Landespolitik gute Noten bei der Bewältigung der Krise aus: „Sie haben eine super Arbeit gemacht, sonst stünden wir nicht so gut da.“

Verlust von 787 000 Euro

Gastgeber der Gesprächsrunde war Peter Maier, Direktor des Upstalsboom Hotel Ostseestrand Heringsdorf. „Wir sind auf der Überholspur gebremst worden“, macht er deutlich. Nach dem besten Januar und Februar aller Zeiten sei der Vorbuchungsstand per 10. März um 290 000 Euro höher gewesen als zum gleichen Zeitpunkt 2019. Per heute betrüge das Minus durch entgangene Einnahmen 497 000 Euro. Das mache aktuell einen Verlust von 787 000 Euro aus. „Das haben wir nur an Logis verloren“, betont er. „Bei der Belegung, die wir bisher haben, kann das nicht mehr aufgefangen werden“, sagt er nüchtern.

Man habe als Unternehmen schnell reagiert und die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, einschließlich dem Chef selbst. Nur die Auszubildenden, die Techniker und Rezeptionisten seien im Hotel geblieben, alle anderen zuhause. Per Videokonferenzen hat sich Upstalsboom-Eigentümer Bodo Janssen mit den Direktoren, Bereichsleitern und Mitarbeitern besprochen. Mit gemischten Gefühlen hat Maier zur Kenntnis genommen, das Hotels ab 15. Juni wieder zu 100 Prozent belegen dürfen. „Mir fehlen die Hälfte der Plätze im Frühstücksraum und im Hauptrestaurant. Ich werde keine 100 Prozent belegen können“, macht er deutlich. Auch die Abstände im Wellnessbereich machen ihm Sorgen. Wenn die Liegen 1,5 Meter auseinander stehen müssten, komme kein Urlaubsgefühl auf.

Von jetzt auf gleich auf Null

Aus Arbeitnehmerinnensicht sind es wieder andere Probleme, die belasten. So berichtet Anja Spiller, Servicekraft im Upstalsboom Hotel: „Ich arbeite seit zehn Jahren hier. Von jetzt auf gleich ging es auf Null. Am Anfang war es wie Urlaub. Danach war es grenzwertig.“ Vor allem für ihre zehnjährige Tochter und ihren 18-jährigen Sohn war es schwer, zuhause zu lernen, keine Freunde zu treffen. Zudem hätte sie mit dem Kurzarbeitergeld die Ausgaben herunterschrauben müssen.

Eine weitere Facette brachte Sonja Maier ins Spiel. Sie leitet seit fünf Jahren das Haus Kranich in Zinnowitz. Das gemeinnützige Gruppen- und Tagungshaus mit christlicher Ausrichtung war ebenfalls geschlossen. „Es kamen Stornierungen am laufenden Band. Die evangelische Militärseelsorge hat alles storniert“, berichtet die Zinnowitzerin. Üblicherweise kommen Gruppen mit bis zu 75 Personen, die Vollpension haben. Jetzt sind es nur Einzelpersonen, die kommen.

„Wir haben 360 000 Euro durch Stornierungen verloren. Das wird noch mehr werden“, sagt Sonja Maier mit Blick auf den Herbst. „Alle acht Mitarbeiter, auch ich, sind in Kurzarbeit gegangen. Wir wollten eigentlich einen Tagungskomplex anbauen. Im Oktober sollte es losgehen. Daraus wird nichts“, berichtet sie weiter.

„Ich habe Schwierigkeiten mit dem Wort ,systemrelevant’. Wenn ich an unseren Koch denke. Der hat sich ein Haus gekauft und erwartet das zweite Kind“, sagt die zweifache Mutter, die nicht verstehen kann, dass es immer noch nicht klar ist, ob ihre Töchter nach den Sommerferien im Hort eine Notbetreuung in Anspruch nehmen können. Sie frage sich deshalb, ob viele überhaupt 100 Prozent arbeiten können.

Begriff „systemrelevant“ deutlich weiter fassen

Für Bischof Jeremias muss der Begriff „systemrelevant“ deutlich weiter gefasst werden. „Wir haben gemerkt, wie sehr die Leute seelsorgerische Angebote in Anspruch genommen haben. Auch kirchliche Tagungshäuser und Rüstzeitheime seien systemrelevant. „Wir brauchen auch Häuser, in denen Familien mit geringem Einkommen unterkommen können.“ Diese gemeinnützigen Einrichtungen stünden auf der Kippe, da sie keine Überschüsse und damit auch keine großen Rücklagen erwirtschaften dürfen, machte Ulrich Schmidt, Leiter der Fachstelle Kirche und Tourismus in der Nordkirche, deutlich.

Der Landesbischof nahm von seiner Usedom-Stippvisite mit, wie stark der Tourismus ökonomisch betroffen ist und „mit welch hohem Verantwortungsgefühl damit umgegangen wird, den Tourismus zu ermöglichen“. Es sei auch deutlich geworden, welche Belastung das für die Menschen ist. Vor allem für die, die im Homeoffice arbeiten und dabei ihre Kinder betreuen. Deren Leistung verdiene größten Respekt. „Wir wollen als Kirche dran bleiben und den Kindern Perspektiven geben. Wir sind mit der Kinder- und Jugendarbeit am überlegen, was man gestalten kann“, macht Tilman Jeremias Hoffnung. Insbesondere in den Sommerferien brauche es Alternativen, wo doch alle Freizeiten und Rüstzeiten abgesagt wurden.

Von Dietmar Pühler