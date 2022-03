Bischof Jeremias besuchte Usedomer Schlossberg

Usedom

Am Montag hat Bischof Tilman Jeremias die Kirchgemeinde Usedom besucht. Diese Gelegenheit haben Mitglieder des Kultur- und Denkmalvereins genutzt, um den für den Sprengel Mecklenburg und Pommern zuständigen Geistlichen auf den traditionsreichen Schlossberg zu führen und auf dessen Bedeutung aufmerksam zu machen.

Besonders die Ausführungen von Gottfried Ehrig und Roland Voth, die sich in ihrer Freizeit intensiv mit der Usedomer Geschichte beschäftigt und Broschüren speziell zum Schlossberg veröffentlicht haben, haben Jeremias stark beeindruckt.

Annahme des Christentums auf Schlossberg

Wie die Vereinsmitglieder um Vorsitzende Grit Kaspereit mit Freude zur Kenntnis nahmen, hat der Bischof, der den Schlossberg bisher nicht kannte, die landesweite Bedeutsamkeit dieses Ortes betont und im Rahmen seiner Möglichkeiten Unterstützung zugesichert. Die etwa zehn Meter hohe Erhebung am östlichen Stadtrand von Usedom gilt als Ort, an dem 1128 in Anwesenheit des Bischofs Otto von Bamberg die pommerschen Adligen die Annahme des Christentums beschlossen haben.

1928 ist zum Jubiläum der Christianisierung ein steinernes Kreuz mit einer Inschriftentafel aufgestellt worden. Dieses Denkmal ist dringend sanierungsbedürftig. Im kommenden Haushalt will die Stadt Mittel für die Erarbeitung eines Projekts einplanen, das in der Folge Grundlage für eine Fördermittelbeantragung sei, so Grit Kaspereit, zugleich Usedoms Vize-Bürgermeisterin. Die 900. Wiederkehr des historischen Datums im Jahr 2028 gilt als Zielmarke.

Von Ingrid Nadler