Bitte keinen Dreck am Wald und am Strand lassen

Zempin

Derzeit herrscht Hochsaison auf der Insel Usedom. Mit dem Ferienbeginn in Sachsen wird nun auch das letzte Zimmerchen belegt sein. Die Menschenmassen auf der Insel Usedom sorgen natürlich auch dafür, dass mehr Müll entsteht – ein völlig normaler Vorgang. Allerdings ist auch jeder dafür verantwortlich, seinen Müll in Eigenregie zu entsorgen. So hofft man es zumindest.

Auf dem Rad- und Fußweg von Zinnowitz und Zempin hat sich in den vergangenen Wochen eine gewisse Dynamik entwickelt. Erst lag eine Maske rum, dann kam die nächste hinzu. Alle paar Meter lag dann irgendwo ein Überbleibsel. Ich will ja niemanden etwas unterstellen, dass er seine Maske in den Wald wirft, aber mittlerweile sind es allerhand geworden.

Mittlerweile wurden dort – von wem auch immer – Schilder angebracht. Darauf steht, dass die Menschen Wald, Wiesen und Strand vom Müll verschonen möchten. Eigentlich wäre es eine Selbstverständlichkeit.

Von Hannes Ewert