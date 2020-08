Blaualgen: Badeverbot für Krumminer Wiek bei Lütow

Lütow/Krummin

Für die Badestelle Krumminer Wiek am Achterwasser bei Lütow wurde am Donnerstag ein Badeverbot ausgesprochen. Der Grund: Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat hier Cyanobakterien (Blaualgenblüte) nachgewiesen.

„Das Wasser ist zum Baden nicht geeignet!“, informiert Kreissprecher Achim Froitzheim. Der Betreiber des Platzes Naturcamping Lütow sei mündlich und schriftlich über das Badeverbot unterrichtet worden. Auch seien entsprechende Warnhinweise angebracht worden.

„Wir raten dringend davon ab, dort zu baden oder Hunde ins Wasser zu lassen“, so Sprecher Froitzheim. Cyanobakterien in hoher Konzentration könnten aufgrund der von ihnen ins Wasser abgegebenen Giftstoffe bei Mensch und Tier zu erheblichen Gesundheitsschäden führen: „Wir werden diese Badestelle in verkürzten Abständen kontrollieren, da sich die Situation in Abhängigkeit von der Witterungslage an der Badestelle verändern kann.“

Bei den flächendeckenden Kontrollen der Badestellen im Landkreis hat die Gesundheitsbehörde an insgesamt an drei Stellen Blaualgen nachgewiesen. Außer der Krumminer Wiek, sind auch die Badestelle Riemser Ort bei Greifswald und der Ludwigshofer See bei Eggesin betroffen. Letzterer See war bei der Kontrolle bereits optisch durch eine Massenentwicklung von Cyanobakterien aufgefallen.

Bereits am Montag waren auch die Badestelle Dreilindengrund und der Hundestrand am Peenestrom bei Wolgast wegen festgestellter Blaualgenblüte für Badegäste gesperrt worden. Auch hier wurden Warnhinweise angebracht.

Von Tom Schröter