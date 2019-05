Zinnowitz

“Mit der Blauen Flagge kann jeder Urlauber etwas anfangen. Viele verbinden damit aber nur die Wasserqualität“, sagt Carsten Nichelmann, Kurdirektor in Zinnowitz. Er weiß, dass weitaus mehr hinter diesem Umweltsymbol steckt, das Jahr für Jahr an Stränden und in Sportboothäfen deutschlandweit weht. In Mecklenburg-Vorpommern sind es in diesem Jahr 36 Badestellen an Küsten und Binnengewässern sowie fünf Sportboothäfen, die das Gütezeichen am Freitag in Zinnowitz bekommen haben. Auf Usedom sind es allein zwölf Badestrände und ein Sportboothafen. Zur Wasserqualität kommen bei den Kriterien noch das Umweltmanagement oder Abfallentsorgung. Aber auch das Vorortsein eines Rettungsschwimmers von 8 bis 18 Uhr, das Vorweisen spezieller Umweltaktivitäten – fünf pro Saison – sowie die Sauberkeit und die gute Pflege der Sanitäreinrichtungen sind Bestandteile des Kriterienkataloges.

„Sauberes Wasser und sichere Strände sind Grundvoraussetzungen für die Entwicklung des Bade- und Wassertourismus bei uns im Land. Mit der Blauen Flagge zeigen wir unseren Gästen, dass wir hier im Land über alle Voraussetzungen für einen unvergesslichen Badespaß und umweltgerechten Bootstourismus in unserer einzigartigen Naturlandschaft verfügen. Es reicht jedoch nicht nur gute Badewasserqualität und das reine Vorhandensein der Natur aus. Das Gesamtpaket muss stimmen. Hierzu zählen auch hervorragende Unterkünfte und saisonverlängernde Angebote“, so Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Umweltsymbol wird in 47 Staaten verliehen

Bereits zum 23. Mal weht die Blaue Flagge am Zinnowitzer Strand. „Für die Urlauber ist es ein ganz wichtiges Signal, dass hier auf Qualität gesetzt wird“, sagt Bürgermeister Peter Usemann (UWG). Beim Nachbarn in Trassenheide weht die Flagge am Strand zum 16. Mal. In Karlshagen wurde der Hauptstrand mittlerweile zum 15. Mal in Folge ausgezeichnet, der Yachthafen zum 12. Mal und auch der Campingplatz schnitt bei dem aufwendigen Prüfverfahren zum 9. Mal positiv ab. „Mit dem Aufhängen der Flagge ist es jedoch nicht getan“, so Karlshagens Kurdirektorin Silvia-Beate Jasmand. „Die Maßstäbe sind hoch gesetzt und es bedeutet in jedem Jahr großen Aufwand, die Kriterien zu erfüllen.“

In diesem Jahr gibt es das Umweltsymbol „Blaue Flagge“, das international in 47 Staaten verliehen wird, im 33. Jahr. Es ist das erste internationale Umweltsymbol, das für die Dauer eines Jahres verliehen wird. Der Grundgedanke der Umweltauszeichnung für Badestellen und Sportboothäfen orientiert sich an den ökonomischen, ökologischen und kulturellen Zielen der nachhaltigen Entwicklung. Das Wasser der Badestellen wird entsprechend der EU-Badegewässerrichtlinie nach mikrobiologischen und physikalisch-chemischen Parametern durch die Gesundheitsämter des Landes untersucht. In Deutschland ist die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung federführend.

Hier weht an den Stränden auf Usedom die Blaue Flagge: Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, Ückeritz, Loddin, Zinnowitz, Trassenheide und Karlshagen Hafen Karlshagen

Henrik Nitzsche