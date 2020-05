Blauer Horizont: Neue Galerie in Lassan 

Lassan

Trotz Corona ist auch in der Saison 2020 in der Lassaner St. Johannis-Kirche Kunst zu erleben. Die diesjährige Galerie mit dem Titel „Blauer Horizont“ ist erstmals am morgigen Sonntag von 14 bis 16 Uhr zu besehen, teilt Kuratorin Ulrike Seidenschnur mit. Um 15 Uhr erklingt zudem ein Orgelkonzert mit Kantorin Renate Parakenings.

Der Maler Hans-Otto Schmidt zeigt in diesem Sommer eine Auswahl seiner Bilder in der Lassaner St. Johannis-Kirche. Quelle: privat

Die Sommerausstellung, die bis zum 3. Oktober andauert, beinhaltet wiederum Arbeiten unterschiedlicher Genres. Der Maler Hans-Otto Schmidt zeigt in seinen konzentrierten Bildern stilles Leben: Landschaften der Uckermark, Interieurs und Dorfansichten. Sein Künstlerkollege und langjähriger Freund, der Bildhauer Hans Scheib, wählte für die Lassaner Schau den Menschen seit Adam und Eva.

Ulrike Seidenschnur bittet Besucher, die geltenden Hygiene- und Abstandregeln zu beachten. Momentan ist die St. Johannis-Kirche täglich von Dienstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Aktuelle Informationen finden sich auf den Internetseiten galerie-in-der-kirche.de und paradiesgarten-lassaner-winkel.de.

Von Tom Schröter