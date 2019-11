Blautanne schmückt Rathausplatz

Wolgast

Um 8 Uhr kreischten am Montagmorgen bei Familie Wolf in der Wolgaster Straße in Sauzin die Kettensägen. Ein Tieflader der Firma Lange und mehrere Mitarbeiter vom Baubetriebshof waren damit beschäftigt, die 45 Jahre alte Blautanne abzusägen, zu verladen und anschließend sicher zum Rathausplatz zu transportieren.

Nötig war hierfür, wie im Vorfeld angekündigt, eine einstündige Vollsperrung der Ortsdurchfahrt. Weil sich der Transport aber verzögerte, leiteten die Arbeiter die Fahrzeuge vorsichtig an dem Tieflader vorbei. Anschließend ging es unter Polizeibegleitung (drei Fahrzeuge) Richtung Rathausplatz. Seit 11 Uhr läutet die Tanne nun die Weihnachtszeit ein.

Zur Galerie Wolgaster Baum kommt aus Sauzin

Von Tilo Wallrodt