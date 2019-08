Zinnowitz

Gutes Wetter –voller Strand, schlechtes Wetter – volle Straßen. Am Donnerstag zeigte sich auf der Insel Usedom mal wieder, welche Auswirkungen das Wetter auf den Straßenverkehr hat. Schon vor Wolgast staute sich der Verkehr auf der Bundesstraße 111. Wer von der Insel runterfahren wollte, brauchte vor der Peenebrücke auch jede Menge Geduld. Teilweise ging es nur im Schritttempo voran.

Auch vor Koserow wurde es nochmal richtig eng. Am Kreisverkehr vor „Karls“ standen die Autos auch Stoßstange an Stoßstange. Stop-and-Go war auch in den Kaiserbädern angesagt.

Derzeit genießen nur noch die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Alle anderen Schüler drücken bereits wieder die Schulbank.

Von Hannes Ewert