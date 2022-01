Blechschaden nach Kollision zwischen Bus und Pkw in Wolgast

Wolgast

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es in Wolgast am Montag zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem Pkw. Wie die Polizei mitteilt, kam der unbesetzte Bus aus Richtung Usedom und wollte nach links in die Straße „Am Kai“ abbiegen, um danach in die Kronwiekstraße zu fahren. Offenbar schwenkte das Heck des Busses so weit aus, dass es einen Skoda touchierte, welcher sich ebenfalls in dem Gebiet aufhielt. Der Bus wurde an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro, verletzt wurde niemand.

Von OZ