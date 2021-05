Bannemin

Die Blitzerfotos an der Bundesstraße 111 zwischen Bannemin und Zinnowitz werden in den kommenden Tagen wohl einen leichten Blaustich haben. Bislang unbekannte Täter besprühten den Blitzer mit blauer Farbe. Beide Öffnungen sind mit blauer Farbe völlig dicht. Was die Ursache sein könnte, bleibt Spekulation. Vielleicht wurde ja der Täter ja an der Stelle schon häufiger zu schnell unterwegs.

Von Tilo Wallrodt