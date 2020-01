Blitzer bringen Vorpommern-Rügen rund 2,5 Millionen Euro ein

Wolgast/Heringsdorf

Bußgelder von Falschparkern und Rasern füllen die Kassen von Landkreis und Kommunen. Der Blitzer zwischen Wolgast und Groß Ernsthof war besonders aktiv. Nachdem er im Dezember 2018 aufgestellt wurde, löste er innerhalb der ersten elf Tage schon mehr als 1000 Mal aus. Der Kasten in der sogenannten Bücklingskurve auf der L 262 sorgte auch 2019 für jede Menge Fotos von zu schnellen Fahrzeugführern. Erlaubt ist dort Tempo 50.

„Mit 14 781 Überschreitungen wurden an dieser Stelle die meisten Fahrzeuge im Landkreis gemessen“, sagt Kreissprecherin Anke Radlof. Platz zwei der Blitzer-Rangliste in Vorpommern-Greifswald belegt der Blitzer auf der B 110 Höhe Relzow in Richtung Anklam mit 14 359 Überschreitungen.

Einnahmen sinken im Vergleich zu den Vorjahren

Rund 2,5 Millionen Euro nahm der Landkreis im vergangenen Jahr wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein. „Das sind etwa 90 Prozent der gesamten Einnahmen der Bußgeldstelle“, so Anke Radlof. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutlicher Rückgang – da waren es noch knapp drei Millionen Euro.

Der Kreistrend setzt sich auch in den Kommunen fort: Die Einnahmen durch Knöllchen sanken im Vergleich zu den Vorjahren in den Amtsbereichen Usedom Nord und Süd sowie in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf.

Verbale Attacken nehmen dagegen zu

„Dafür nehmen verbale Attacken auf die Außendienstmitarbeiter zu“, sagt Enrico Knüppel, Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in Heringsdorf. Er berichtet, dass sachliche Kritik kaum noch vorkomme. „Einsicht, etwas falsch gemacht zu haben, ist kaum noch da. Unsere Kollegen erhalten sehr oft nicht einmal die Chance, der Person zu erklären, was er falsch gemacht hat. Viele gehen direkt in die Offensive und sparen nicht mit Schimpfwörtern und Schimpftiraden, die teilweise unter die Gürtellinie gehen“, so Knüppel.

Dabei haben seine Mitarbeiter im vergangenen Jahr weniger Knöllchen verteilt als noch 2018. 10 739 Verwarnungen bedeuteten Einnahmen von rund 137 000 Euro. Im Vorjahr waren es noch 12 344 Knöllchen und 151 000 Euro. „Das könnte am nicht so guten Wetter gelegen haben. Dazu kam, dass wir erst Mitte des Jahres eine neue Stelle geschaffen haben, so dass nun vier Außendienstmitarbeiter ganzjährig im Dienst sind“, sagt Knüppel.

Auf dem Parkplatz am Schloonsee wurden im vergangenen Jahr in Bansin die meisten Knöllchen verteilt. Quelle: Henrik Nitzsche

Die meisten Knöllchen fürs unerlaubte Parken auf Anwohnerflächen

Spitzenreiter bei den Delikten ist das unberechtigte Parken auf Anwohnerparkflächen (2450). Dahinter rangieren Parken ohne Parkschein (2005) und Parken im verkehrsberuhigten Bereich außerhalb gekennzeichneter Flächen (1624).

Über 230 Mal wurden Kraftfahrer bestraft, die auf Behindertenparkplätzen parkten. „324 Mal wurde Parken auf dem Gehweg geahndet“, so Knüppel, der auf ein weiteres Problem verweist: „Beleidigungen und Missachtung des Rechts am eigenen Bild in den sozialen Medien nehmen immer weiter zu.“

Knöllchen an Museen und im Hafen

Auch im Nordamt sprudelten die Einnahmen nicht so wie in den Vorjahren. „Wir hatten im Amtsbereich 7746 Verwarnungen. Im Jahr davor waren es noch 8560“, sagt Bernd Meyer, Leiter des Ordnungs- und Sozialamtes. Rund 100 000 Euro wurden durch Verwarn- und Bußgelder aus Parkverstößen (Spitzenreiter ohne Parkschein) eingenommen. 2018 waren es noch 130 000 Euro. Die häufigsten Vergehen wurden im Zinnowitzer Ortskern (4648) registriert, in Peenemünde (Museen und Hafen) waren es 2028.

Laut Meyer wird ab April 2020 eine zusätzliche Teilzeitstelle (ganzjährig) geschaffen. „Uns stehen dann im Sommer fünf Mitarbeiter und im Winter drei zur Verfügung.“

Weniger Einnahmen, weniger Ordnungswidrigkeiten: „Wir haben 3429 Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr erfasst und geahndet. Durch Verwarn- und Bußgelder wurden rund 40 000 Euro eingenommen“, sagt Sven Wellnitz vom Südamt. Im Jahr zuvor waren es noch 4101 Fälle mit Einnahmen von 48 074 Euro. „Die meisten Verfahren wurden in den Bernsteinbädern erfasst“, so Wellnitz.

Wolgast meldet Zuwachs bei Einnahmen

Im Vergleich zu den anderen Kommunen meldet Wolgast einen Zuwachs: Rund 66 000 Euro spülten Falschparker in die kommunale Kasse. Im Jahr zuvor waren es noch 50 000 Euro.

Knapp 4000-mal gab es laut Eric Witt vom Ordnungsamt des Amtes am Peenestrom ein Knöllchen, weil Kraftfahrer „vergessen“ hatten, die Parkscheibe ins Fahrzeug zu legen. Die meisten Verstöße gab es in der Hufelandstraße mit 3083.

