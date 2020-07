Zinnowitz

In der Schlange stehen, um die Schule zu kommen, macht man eigentlich nicht alle Tage. In Zinnowitz war gestern aber so ein Tag. Allerdings waren es nicht die Schüler, die ab der kommenden Woche wieder die Schulbank drücken, sondern Männer und Frauen, die ehrenamtlich Blut spenden wollten. Wer kurz nach 14 Uhr vor der Freien Schule stand, musste etwas Zeit mitbringen, bis er an der Reihe ist.

Für den Blutspendedienst des Deutschen Rote Kreuz sind solche Bilder in diesen Zeit Gold wert. Denn das DRK hat in der Sommerzeit ein großes Problem: Viele Stammspender auf der Insel Usedom sind durch die Urlaubs- und Ferienzeit verreist, andere sind durch die Arbeit im touristischen Bereich derart eingespannt, dass sie kaum Möglichkeiten haben, zur Blutspende zu gehen. Dabei ist es mehr als wichtig, 500 Milliliter seines kostbaren Lebenssaftes für kranke Menschen oder Operationen zur Verfügung zu stellen.

Herausforderung: Geeignete Räume finden

Das DRK steuert die Freie Schule in Zinnowitz mehrmals im Jahr an, damit die Spender zum Aderlass kommen können. Bereits zu Beginn der Woche war das Team in Zirchow. „Normalerweise haben wir dort um die 50 Spender, dieses Mal waren es nur 37 Männer und Frauen, die zum Aderlass kamen“, so Voellmer. Bis zum Abend kamen nach Zinnowitz ... Männer und Frauen, um einen halben Liter Blut zu spenden.

„Allgemein sieht es leider gerade nicht sehr gut aus. Das Problem haben wir allerdings jedes Jahr im Sommer“, so Andrea Voellmer vom DRK-Blutspendedienst, die die Termine in der Region betreut. In der Corona-Zeit hatte das DRK vor allem große Herausforderungen, geeignete Räume zu finden.

Termine mussten coronabedingt ausfallen

„In die Pflegeheime kamen wir nicht rein, Kitas und Schulen waren geschlossen. In solchen Einrichtungen sind wir sehr häufig, denn dort haben wir ausreichend Platz“, erklärt sie. Dankbar ist sie den Zinnowitzern, da sie trotz geschlossener Schulen in den Räumlichkeiten ihre Abnahmen machen konnten. Einige Termine mussten coronabedingt sogar ausfallen.

„Heute ist die Herausforderung, dass Räume gefunden werden, in welchen der Mindestabstand zwischen den Spenden eingehalten werden kann. Auf Rügen hatten wir zum Beispiel das Problem, dass wir in ein Pflegeheim nicht rein durften. Ein Hotelier zeigte sich großzügig und stellte den Kongressraum zur Verfügung“, erklärt sie.

Spendenbereitschaft höher

Die Spendenbereitschaft in der höchsten Corona-Zeit war dennoch höher als sonst. „Viele Spender waren in Kurzarbeit und hatten mehr Zeit für andere Dinge –zum Beispiel die Blutspende. Sie nahmen sogar zwei Stunden Wartezeit in Kauf, um zu spenden. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Voellmer.

Auch gestern nahmen die Spender reichlich Wartezeit in Kauf. Viele nutzen allerdings die Zeit für einen Plausch. Zu den ersten Spendern zählte gestern Gabriele Schmidt aus Zinnowitz. Seit 30 Jahren kommt sie regelmäßig zur Blutspende. Dieses Mal war es ihre 78. Abnahme.

Der nächste Blutspendetermin findet am Montag von 14 bis 18.30 Uhr im Jugend- und Freizeitzentrum Bansin statt.

Info zur Blutspende: Die Spender sollten sich gesund und fit fühlen. Menschen, die sich krank fühlen, sollten das Spendelokal erst gar nicht zu betreten. Die Blutspende ist mit zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen verbunden. Dazu zählen die Handdesinfektion beim Betreten des Spendelokals, Fieber messen an der Aufnahme, Wahrung der Sicherheitsabstände im Wartebereich und zwischen den Spendeliegen, der reduzierte Spender-Imbiss/Lunch-Pakete und das Tragen eines Mundschutzes. Bei Fragen können sich Interessierte über die Hotline des Blutspendedienstes unter 0800 11 949 11 informieren.

