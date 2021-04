Zinnowitz

Am Mittwoch besteht in der Freien Schule Zinnowitz wieder die Möglichkeit, Blut zu spenden. Von 14.30 bis 18.30 Uhr ist ein Team des Deutschen Roten Kreuzes in den Unterrichtsräumen vor Ort, um den Spendern 500 Milliliter ihres kostbaren Lebenssaftes „abzuzapfen“. Damit wird Kranken oder Verletzten geholfen wieder zu genesen.

In Bezug auf die derzeitigen Corona-Impfungen gibt es von vielen Spendern zahlreiche Fragen. so wollen Fragende wissen, ob man überhaupt spenden darf, wenn man kürzlich geimpft wurde. Wie das Deutsche Rote Kreuz auf ihrer Internetseite mitteilt, ist keine Spenderrückstellung erforderlich, wenn man kurz zuvor mit den zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen geimpft wurde. Bei Wohlbefinden können die Spender am Folgetag der Impfung Blut spenden.

Gespendet wird mit FFP2-Maske

„Jeder Spender bekommt – wenn er nicht schon eine besitzt und mitbringt – für die Zeit der Blutspende eine FFP2-Maske. Diese muss, so lange sich der Spender bei uns befindet, getragen werden“, erklärt Andrea Voellmer vom DRK-Blutspendedienst. Ein negativer Corona-Antigen-Schnelltest ist nicht notwendig, um beim Deutschen Roten Kreuz Blut zu spenden.

Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, sollten für vier Wochen nach Ausheilung von der Blutspende zurückgestellt werden. „Wenn der PCR-Test negativ ist, können sie rein theoretisch wieder zum Blutspenden kommen.“, so Voellmer. Spendewillige mit Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, müssen für zwei Wochen nach dem letzten Kontakt von der Blutspende zurückgestellt werden und müssen den Spendetermin sofort verlassen.

Gemäß Mitteilung des Robert Koch-Institutes ist eine übertragung von SARS-CoV-2 durch Blut derzeit nicht anzunehmen, weil das Virus bei symptomlosen Personen im Blut nicht nachweisbar ist. Folglich werden Blutspenden derzeit auch nicht auf SARS-CoV-2 untersucht.

Die nächste Möglichkeit, in der Region Blut zu spenden, gibt es am 17. Mai zwischen 14 und 18 Uhr in der DRK-Kita „Anne Frank“ in der Pestalozzistr. 44.

Von Hannes Ewert