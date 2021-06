Rostock

Urlaub in einer Ferienwohnung wird immer beliebter. In der Corona-Zeit verspricht dies nämlich mehr Sicherheit. In Apartment-Hotels sind die Vorteile eines Hotels, wie Rezeption, Restaurant oder Bar und Spa oder Fitnessstudio meist ebenfalls vorhanden. Viele Menschen greifen oft darauf zurück.

Der Trend von diesen Unterkünften wurde auch in MV erkannt. So entstehen immer mehr dieser Ferienanlagen im Land. Von dem Ostseebad Boltenhagen bis zur Insel Usedom – in Mecklenburg-Vorpommern gibt es einige Angebote, in denen in Apart-Hotels genächtigt werden kann. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt:

Prora Solitaire Apartments & Spa

Das Prora Solitaire Apartments & Spa auf der Insel Rügen bietet eine Auswahl von über 100 Wohnungen. Es gibt 16 verschiedene Wohnungsschnitte und Gäste haben die Auswahl von einem kleinen 1-Zimmer Angel Apartment mit 28 Quadratmetern bis zur 4-Zimmer Capt’n Suite mit 120 Quadratmetern.

Prora Solitaire Apartments & Spa auf der Insel Rügen. Quelle: Gerit Herold

Das Apartment-Hotel befindet sich direkt am sieben Kilometer langen Strand der Prorer Wiek, der Bucht zwischen den Kreidefelsen im Norden und Binz im Süden. Wer in seinem Apartment nicht selbst kochen möchte, hat dort auch die Möglichkeit, in der dortigen Gastronomie zu essen, wie zum Beispiel beim Italiener oder im Fischclub. Auch andere Orte oder Bars vor Ort stehen den Gästen zur Verfügung. Auch einen Außenpool und ein Fitnessraum gibt es in der Anlage.

Prora Solitaire Apartments & Spa auf der Insel Rügen. Quelle: Gerit Herold

Aparthotel Zingst

Auch in der Region Fischland-Darß-Zingst gibt es die Möglichkeit in einer Ferienwohnung Urlaub zu machen. Im Aparthotel Zingst an der Seebrücke gibt es neben den Hotelzimmern auch vier verschiedene Apartmenttypen für bis zu vier oder fünf Personen. Auch ein Restaurant, in dem unter alle Gäste Frühstück essen können, eine Bar oder ein Spa-Angebot gibt es dort für die Urlauber. Das Aparthotel Zingst ist Teil der Steigenberger Gruppe. Übernachten kann man dort laut der Website ab 157 Euro pro Nacht. Es handelt sich dabei allerdings nicht um eine klassische Apartmentanlage.

Aparthotel Ostseeallee in Boltenhagen

In dem Ostseebad Boltenhagen gibt es das Aparthotel Ostseeallee. Seit Augst 2020 werden dort 47 gut ausgestattete Ferienapartments mit Balkon, Terrasse oder Dachterrasse vermietet. Zudem gibt es einen Saunabereich, eine Rezeption mit angeschlossener kleiner Café-Bar, Lounge und Terrasse sowie ein zur Anlage gehörender kleiner Spielplatz. Ab 69 Euro die Nacht können die unterschiedlichen Apartments in der Ostseeallee gebucht werden. Die Anlage gehört zu den Hotelbetreibern Upstalsboom.

Symbolische Schlüsselübergabe in neuen Aparthotel an der Ostseeallee in Boltenhagen: Mit Hanna Kramer (v.l.) und Kim Rösner von Upstalsbloom Hotels und Ferienwohnungen, Andrea Manke-Scheppelmann von der Projektentwicklung Manke, Thomas Neuffer, Antje Radetzky und Kirsten Koch von der Boltenhagener Appartement & Immobilien Service (BAIS), Maria Schultz vom Bauamt des Amtes Klützer Winkel und Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki. Quelle: Annett Meinke

Aparthotel Waterkant Suites in Börgerende

Ebenfalls von Upstalsboom wird auch das Aparthotel Waterkant Suites in Börgerende, seit 2018 betrieben. Auch dort gibt es am traumhaften Ostseestrand Suiten und Penthäuser zu mieten. Urlauber haben die Auswahl zwischen 45 Apartments an der Küste ab einem Preis von 73 Euro pro Nacht. Im Restaurant Waterkant Kitchen kann dort gemütlich gegessen werden. Zudem gibt es auch einen Spa-Bereich.

Kurhotel zu Heringsdorf auf Usedom

Im Kurhotel in Heringsdorf gibt es nicht nur Hotelzimmer, sondern auch Ferienwohnungen. Verschiedene Apartments für zwei bis acht Personen können dort gebucht werden. Preislich gibt es Angebote je nach Zeitraum für eine Standard Wohnung für zwei Personen vom 1. bis zum 31. Oktober 2021 ab 81 Euro und bis zu 123 Euro pro Nacht vom 27. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022. Ein Wellnessbereich und ein Ort für die Kinder sind dort ebenfalls vorhanden.

Von OZ