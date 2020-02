Trassenheide/Dresden

Gerade einmal fünf Jahre alt war Bernd Hillbrecht, als seine Heimatstadt Dresden in der Nacht vom 13. zum 14. Februar von britischen und amerikanischen Fliegern bombardiert wurde. Jetzt jährt sich der Angriff zum 75. Mal.

Auch wenn Hillbrecht damals noch sehr jung war, bis heute hat er einige Erinnerungen an den Angriff auf die Elbmetropole. In vier Angriffswellen wurde die geschichtsträchtige Stadt zerstört. Rund 25 000 Menschen kamen ums Leben.

Vorher war Fastnacht – er war als Indianer verkleidet

Bernd Hillbrecht zeigt eine Bildertafel, auf der er als junger Marinesoldat zu sehen ist. Quelle: Peter Machule

Der heute 80-Jährige erzählt: „Die Familie wohnte in der Nähe des Hauptbahnhofes, dem Mittelpunkt der Angriffe. An diesem Abend feierten wir mit anderen Kindern Fastnacht und liefen verkleidet in Faschingskostümen durch die Straßen. Ich war als Indianer verkleidet. Tags darauf war Aschermittwoch und gleichzeitig auch der Valentinstag.“

Der kleine Bernd mit seiner leiblichen Mutter Hertha Quelle: Peter Machule

Gegen 23 Uhr ließ lautes Sirenengeheul die Dresdner Bewohner aufschrecken. „Wir wohnten in fünfstöckigen Mietshäusern und flüchteten sofort in die Luftschutzräume im Kellergeschoss“, erzählt der Wolgaster.

Ringsum detonierten die Bomben. „Erst warfen die Flugzeuge Sprengbomben ab, die sogenannten Blockbuster (Wohnblock-Knacker), um die Häuserwände zu durchschlagen, danach fielen heimtückische Phosphorbomben, die alles in Brand setzten – ein gelb-rotes Flammenmeer, das einen nahezu mörderisch heulenden Luftsog erzeugte“, so Hillbrecht.

„,Christbäume’ leuchteten die Stadt aus“

Rentner Bernd Hillbrecht zeigt eine Bildertafel, auf der er als junger Marinesoldat zu sehen ist. Quelle: Peter Machule

Um die Stadt besser „auszuleuchten“, hatten die Bomber sogenannte „Christbäume“, eine Art Lichtfackel, abgeworfen. Binnen 20 Minuten stand die Altstadt der sächsischen Landeshauptstadt in Flammen, die Wohnungen brannten lichterloh. „Panikartig verließen wir die Luftschutzkeller, um mit dem wenigen verbliebenen Hab und Gut in Richtung Elbe zu flüchten, denn es hieß, dort seien wir sicher“, erzählt er. Die Schwester wurde im Kinderwagen geschoben.

„In der Nähe war ein Pferd an einen Baum gebunden worden und es schrie herzzerreißend in seiner Todesangst, denn der ganze Körper war mit brennendem Phosphor bedeckt“, berichtet er.

Am Elbufer hatten sich bereits viele Menschen versammelt. Große Teile von Dresden standen nun in Flammen. „Dann kamen die amerikanischen Tiefflieger und eröffneten das Feuer auf die Menschenmenge. Ich erkannte deren Hoheitszeichen an den Maschinen und wir rannten um unser Leben zur Grünfläche des ‚Großen Gartens‘“.

Der dreijährige Bernd mit seiner jüngeren Schwester Margrit Quelle: Peter Machule

Flucht nach Seifersdorf im Erzgebirge

Nach dem Krieg flüchtete die Familie nach Seifersdorf im Erzgebirge und wurde bei einer Familie einquartiert. „Hier besuchte ich die Grundschule, doch meine Augen waren durch die Phosphorbomben nahezu erblindet, dann kam noch Lungen-TBC hinzu. Mediziner hatten wenig Hoffnung“, erzählt der Rentner.

Der Arzt veranlasste, dass der junge Bernd Hillbrecht umschichtig je eine Woche bei Bauern in Seifersdorf Mittagessen durfte, so dass er wieder zu Kräften kam, das Augenlicht zurückkehrte und auch die TBC verschwand.

In Nachkriegsjahren sportlich aktiv

In den Nachkriegsjahren widmete sich Bernd der aktiven sportlichen Betätigung. „1953 fand in Dresden ein Seifenkistenrennen statt, da wurden wir DDR-Meister und der damalige DDR-Präsident Wilhelm Pieck überreichte uns den Lorbeerkranz mit Siegerschleife. Als Geschenk gab es noch eine Badehose, meine erste, ich war mächtig stolz“.

Später trainierte Bernd auf der mittleren Laufdistanz, lief Spitzenzeiten auf der 400-, 800- und 1000-Meter-Strecke. Bei letzterer brachte er es bis zum B-Jugendmeister (14-16-Jährige) im Land Sachsen.

Der kleine Bernd, daneben sein Vater Karl-Heinz Quelle: Peter Machule

Von der Elbe an die Küste

Bernd Hillbrecht verließ Dresden und ging zur Marine an die Küste. „Von 1969 bis 1991 fuhr ich zur Erprobung auf Schiffen der Volksmarine und fand lange Jahre in der Peenestadt Wolgast ein neues Zuhause“.

Heute lebt er mit seiner Frau in Trassenheide – vier Kinder gingen aus der Ehe hervor.

Von Peter Machule