Swinemünde

Kraftfahrer, die zwischen dem 12. und 16. Oktober in Swinemünde mit dem Auto über die Swine übersetzen wollen, müssen mit Einschränkungen rechnen. Wie die Stadt informierte, müssen in der Zeit Spezialisten von der 8. Flottille der Küstenverteidigung einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen.

Britische Bombe enthält 2,4 Tonnen Sprengstoff

Die britische Luftbombe vom Typ Tallboy liegt in der Fahrrinne Swinemünde-Stettin. Die Bombe enthält 2,4 Tonnen Sprengstoff. „Während des Zeitraums wird die Möglichkeit der Nutzung von Fährüberfahrten in Swinemünde eingeschränkt sein. Die allgemein zugängliche Fährverbindung ,Centrum’ (Karsibor-Fähren) – Transitroute ins Landesinnere nach Kolberg, Gdansk oder Misdroy – wird außer Betrieb gestellt, heißt es von der Stadt. „Zwischen dem 12. und 16. Oktober sollten Kraftfahrer die benachbarten Grenzübergänge Linken und Pomellen nutzen“, so Stadtpräsident Janusz Zmurkiewicz.

Munition bei Baggerarbeiten in Fahrrinne entdeckt

Die Bombe, die über eine enorme Sprengkraft verfügt, wurde im vergangenen Jahr bei Baggerarbeiten im Fahrwasser Swinemünde-Stettin entdeckt. Sie lag unter einer dicken Schicht Schlamm versteckt. Abgeworfen wurde sie während des Luftangriffs der Alliierten auf das deutsche Kriegsschiff „ Lützow“ im April 1945 in der Nähe der heutigen Fährüberfahrt Kaseburg.

