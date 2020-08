Peenemünde

Wenn ihnen demnächst auf der Havel oder Spree ein Kajak mit rostroter Lasur und einer großflächigen Malerei mit Aal, Hai, Pinguin, Oktopus, Piraten und Wellen entgegenkommt, dann begegnet ihnen ein Stück Usedom. Denn in einem „Vater-Sohn-Ding“ haben Felix (34) und Bert Hülpüsch (59) in knapp zwei Wochen in Peenemünde ihr eigenes Boot gebaut.

Zu Ursula Latus’ Bootsbauschule sind sie nur gekommen, weil Bert Hülpüsch sein Geschenk zum 60. Geburtstag von der Gattin bereits bekommen hat – einen Bootsbaukurs. Und so machten sich am 20. Juli zwei Generationen von Grafikern aus Berlin ans Werk, aus vielen Komponenten den Traum vom eigenen Boot zu verwirklichen.

Anzeige

Stück für Stück zum neuen Boot

Mit ihnen werkeln nun in der Bootswerft nahe dem riesigen Kraftwerk von 8 bis 17 Uhr fünf Teams im zweiten von drei Sommerkursen. Sie bauen Kanus, Kanadier und Kajaks – ganz individuell. Stück für Stück. „Ich stelle das Material, das Werkzeug, die Werkstatt und gebe die Anleitung“, sagt Ursula Latus, die seit 2006 diese Kurse anbietet. Weil das Frühjahrsbauen coronabedingt ins Wasser fiel, sind die Sommerkurse besonders begehrt.

Weitere OZ+ Artikel

Zumal bei Rita Seiler und Frank Hagemann aus Dresden die Traumreise storniert wurde. Peenemünde statt Bali – mehr Kontrast geht kaum. Statt chillen am Indischen Ozean mit dem tropisch warmen Klima sind die Sachsen jetzt am Sägen und Schleifen im kühlen Usedomer Durchschnittssommer angekommen. „Das hat auch was Gutes. Das war schon immer ein Traum von uns, ein Zweier-Kajak zu haben“, sagt Rita Seiler, die in ihrem Job mehr mit Stoff hantiert. Sie ist in der Theaterwerkstatt der Semperoper beschäftigt. Und beim Bootsbau von der „Zusammenfügtechnik“ fasziniert.

Ursula Latus beobachtet den Husumer Klaus Richert beim Bau des Kajaks. Quelle: Henrik Nitzsche

Die Jungfernfahrt soll es auf der Peene geben, sagt die Dresdnerin. Von dem Angebot habe sie übrigens in der Zeitschrift „Landlust“ gelesen, weil dort ein Bootsbauer vorgestellt wurde. „Der Job ist nicht ohne. An den ersten Tagen sind wir abends ins Bett gefallen“, sagt sie.

Acrylmarker für Vaters Boot

Einer baut, einer malt! Die Rollen bei den Hülpüschs sind klar verteilt. „Ich bin im Osten groß geworden. Wir haben viel gebaut und improvisiert“, sagt Bert Hülpüsch. Die Affinität zum Wasser teilen beide. Felix Hülpüsch, der als Illustrator und Grafiker in diesen Wochen eigentlich bei internationalen Festivals vertreten wäre, verwendet für das Kunstwerk auf Vaters Boot Acrylmarker. Neben ihm liegen mehrere Skizzen mit zahlreichen maritimen Motiven. Die Elemente will er auf dem Boot verbinden, so dass ein großes Bild entsteht. Das ist Kunst.

Und Kultur von Neuseeland, wie Felix Hülpüsch sagt und auf eine schwarze Maske am vorderen Teil des Bootes zeigt. „Tiki“ steht in dem Inselstaat für „der erste Mensch“, ein Mann. Das erste Enkelkind der Grafikerfamilie aus Berlin hat es ebenfalls aufs Boot geschafft. Das Kajak wird „Marlen“ heißen – so wie die acht Wochen alte Tochter von Felix Hülpüsch.

Felix (34) und Bert Hülpüsch (59) mit dem schmucken Kajak. Quelle: privat

Während der Kurse lässt die Peenemünder Bootsbauerin ihre Aufträge liegen. Ihre Schützlinge brauchen sie, wenn es darum geht, Stäbe zu verleimen und den fertigen Bootskörper mit Epoxidharz zu behandeln.

Dritter Sommerkurs ab 10. August

Aktuell baue sie an einem sechseinhalb Meter langen Kajütboot für einen Insulaner. Dazu kommen regelmäßig Takelagearbeiten auf traditionellen Segelschiffen wie „Sea Cloud“, „Nobile“ und „Cisne Branco“.

Am 10. August beginnt der dritte Sommerkurs – zwei Plätze sind noch frei. Für die beiden Herbstdurchgänge (ab 21. September und 12. Oktober) haben sich mittlerweile auch schon welche angemeldet, die mit einem eigenen Boot aus dem Urlaub zurückkehren wollen.

www.boot-workshop.de

Von Henrik Nitzsche