Botschaft in Morgenitz: Wir verschenken nur den Samen

Morgenitz

Es ist Ostersonntag um 9 Uhr: Die kleine Dorfkirche in Morgenitz ist gut gefüllt. Die jüngste Gottesdienstbesucherin ist Hilde mit anderthalb Jahren und sitzt auf Mamas Schoß. Die älteste Besucherin ist über 70 Jahre.

Zu Beginn des Familiengottesdienstes begrüßt unser jugendlicher Orgelspieler Simon die bunte Gemeinde mit fröhlichen Orgeltönen und füllt den Raum mit Freude. Es ist ein ganz besonderer Tag im Kirchenjahr. Sogar die Sonne scheint, auch wenn es in dem mittelalterlichen Gebäude nicht sonderlich warm ist. Die bereitgestellten Decken werden deshalb rege genutzt, um sich als Familie aneinander zu kuscheln und sich zu wärmen.

Aus der Geschichte „Der Laden Gottes“

Die buntgemischte Gesellschaft singt, betet und hört auf die Ostergeschichte: Es geht um Leben, um Auferstehung – um einen Neustart! Genauso wie es in der Natur im Frühling zu erleben ist.

Hierzu folgt die Geschichte „Der Laden Gottes“: Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein Engel. Hastig fragte er ihn: „Was verkaufen Sie, mein Herr?“ Der Engel antwortete freundlich: „Alles, was Sie wollen.“ Der junge Mann begann aufzuzählen: „Dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in der Welt, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Zeit für die Kinder, mehr Gemeinschaft und Liebe in der Kirche und … und …“ Da fiel ihm der Engel ins Wort: „Entschuldigen Sie, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen.“

Lasst uns Hoffnungsträger und Zukunftsgestalter sein

Nach der Geschichte verteilen Kinder Samenbänder an die Gottesdienstbesucher. Auf den Papiersamenbändern steht: „Hoffnungsträger“. Die Grundschulkinder binden es sich gleich um die Handgelenke. Bis alle versorgt sind, singen wir gemeinsam: „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht!“ Erst ertönt der Vers vereinzelt in den Reihen, bis daraus nach mehrmaligem Wiederholen ein voller Gemeindegesang entstanden ist. Die Samenbänder vor Augen, wird uns klar: Gott ermutigt uns, seine Hoffnungsträger zu sein. Er fordert uns heraus: Du hast es jeden Augenblick in der Hand, den Samen auszubringen, ihn zu hegen und zu pflegen, so dass die Welt ein bisschen besser werden kann. Also lasst uns gemeinsam Hoffnungsträger und Zukunftsgestalter sein.

Vera Bäßmann, Gemeindepädagogin aus Mellenthin. Quelle: privat

Im Anschluss findet sich eine bunte Mischung aus Einheimischen, Ferienhausbesitzern und Zufallsgästen am Frühstückstisch im Pfarrhaus wieder. Beim Essen gesteht mir ein Mann: „Ich bin nur hier, weil meine Frauen mich überredet haben, hier mit Ihnen zu frühstücken. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Ostern im Schoß der Kirche frühstücke!“ Wir lachen viel. Ich genieße die offene und ehrliche Art und schmunzele innerlich: Da scheint möglicherweise ein kleiner Samen zu wachsen?

Vera Bäßmann, Gemeindepädagogin für die Kirchengemeinde Zirchow, Usedom, Benz & Morgenitz

Von Vera Bäßmann