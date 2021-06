Wolgast

Am Donnerstag gegen 02.15 Uhr wurde den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr in Wolgast ein brennender Müllcontainer in der Wedeler Straße an der Laderampe des dortigen Famila-Marktes gemeldet.

Beim Eintreffen stand ein mit Sperrmüll gefüllter Behälter lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand mittels Schaum. Die Ursache des Feuers ist ungeklärt. Die Polizei ermittelt.

Von Tilo Wallrodt