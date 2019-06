Murchin

Wieder musste die Bundesstraße 110 in Richtung Usedom gesperrt werden. Ursache dafür war am Sonntag ein Böschungsbrand, der gegen 12 Uhr an der B 110 zwischen den Ortschaften Murchin und Pinnow ausgebrochen war. Laut Polizei konnten 13 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Murchin das Feuer auf einer Wiesenfläche von rund 100 Quadratmetern zügig löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B 110 für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Am Samstag hatte sich kurz vor der Zecheriner Brücke ein Unfall ereignet. Die Bundesstraße musste daraufhin zwei Stunden gesperrt werden.

Henrik Nitzsche