Usedom

​Am Rande eines Gehweges zwischen Trassenheide und Karlshagen auf Höhe des Strandaufganges 9H2 brannten am Montagvormittag mehrere Bäume und ein bisschen Ödland ab. Die Feuerwehren aus Bannemin, Trassenheide, Zinnowitz und Karlshagen machten sich mit insgesamt 26 Kameraden auf den Weg, um zu löschen. Zunächst war unklar, wo sich der Brand befindet und wie die Feuerwehren dorthin kommen. Nach einer Lageerkundung stellte sich heraus, wo das Feuerwehr. Zwei Hinweisgeber informierten kurz zuvor die Einsatzleitstelle des Landkreises.

Wie der zuständige Revierförster Axel Schiebe auf Nachfrage mitteilt, geht er nach bisherigen Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. „Von alleine fängt so ein Baum nicht an zu brennen“, sagt er. Auch eine weggeworfene Zigarettenkippe hätte nicht die Kraft, solch einen Brand auszulösen.

Waldbrandstufe vier in der Region

Derzeit ist die Vegetation auf der Insel Usedom durch die lange Trockenheit sehr ausgedörrt. „Es herrscht seit Montag Waldbrandstufe 4 in der Region. Es hat lange nicht mehr geregnet“, erklärt er. Insgeheim habe er schon darauf gewartet, dass es in seinem seiner Waldgebiete im Inselnorden im Frühjahr wieder brennt. „Das war bislang in jedem Frühjahr so. Ich vermute ganz stark, dass dort jemand nachgeholfen hat.“

Da es in der Vergangenheit im Inselnorden häufiger brannte – unter anderem ein Reetdachhaus in Karlshagen und eine Ferienwohnung in Trassenmoor – schaut sich die Kriminalpolizei auch noch vor Ort das abgebrannte Szenario in Trassenheide an. „Fünf Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen“, so Polizeisprecher Andrej Krosse. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die weitere Hinweise geben können.