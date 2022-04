Brand auf dem Gelände des Wolgaster Kanuvereins

Wolgast

Auf dem Gelände des Wolgaster Kanuvereins auf der Schlossinsel direkt am Peenestrom geriet am Ostersonnabend kurz nach 10.30 Uhr ein Geräteschuppen aus Holz in Brand. Wegen des vorherrschenden Windes brannte der Schuppen nach Aussage der Feuerwehr schnell in voller Ausdehnung. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude verhindert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast wurde laut Wehrführer Andreas Kycia um 10.39 Uhr alarmiert. Auch die Wehren aus Hohendorf und Kröslin halfen beim Löschen. Einsatzleiter war Gemeindewehrführer Matthias Stübe.

Auf dem Gelände des Kanuvereins brannte am Ostersonnabend ein Geräteschuppen ab. Die Feuerwehren von Wolgast, Hohendorf und Kröslin waren mit 51 Einsatzkräften vor Ort. Quelle: privat

Insgesamt waren 51 Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 12.15 Uhr war der Brand dann komplett gelöscht und die Wehren kehrten in ihre Gerätehäuser zurück. Im abgebrannten Schuppen befanden sich keine Kanus, sondern nur Geräte, um das Grundstück in Ordnung zu halten und auch ein Grill. Zur Brandursache liegen keine Erkenntnisse vor. Den Schaden schätzen die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf 3000 Euro.

Von Cornelia Meerkatz