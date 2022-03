Brand im EWN Lubmin: Neun Feuerwehren im Einsatz

Lubmin

Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehren des Amtes Lubmin rückten am Donnerstagmittag Richtung des Entsorgungswerkes für Nuklearanlagen (EWN) Lubmin aus, um einen Brand zu löschen. Nach OZ-Informationen brannte in der Zentralen Aktiven Werkstatt nach Reparaturarbeiten das Dach. Wahrscheinlich ist es bei Schweißarbeiten zum Funkenflug gekommen.

Die Werkfeuerwehr der EWN leitete den Löscheinsatz. Sie war gegen 12.10 Uhr alarmiert worden, nachdem sich Flammen auf dem Dach ausbreiteten. Gegen 12.30 Uhr wurde die 2. Löschgruppe, zu der die Freiwilligen Feuerwehren aus Lubmin, Wusterhusen, Gustebin, Pritzwald, Kemnitz, Rubenow, Freest und Kröslin gehören, zur Unterstützung der Löscharbeiten hinzugerufen. Außerdem war auch die Greifswalder Berufsfeuerwehr vor Ort und ein RTW aus Wolgast. Insgesamt unterstützten 48 Einsatzkräfte die Werkfeuerwehr.

Sie schnitten das Dach der Zentralen Aktiven Werkstatt auf und konnten so das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Nach einer knappen Stunde war gegen 13.30 Uhr der Brand komplett gelöscht und die einzelnen Feuerwehren kehrten in ihre Gerätehäuser in der Region zurück.

Zur Schadenshöhe beim Brand im EWN in Lubmin gibt es keine Angaben.

Von Cornelia Meerkatz