Usedom

Zu einem Brand wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonnabend kurz nach Mitternacht gerufen. Gegen 1 Uhr brannten im Pasker Weg zwei Boote, ein Motor- und eine Segelboot, welche auf separaten Trailern auf einer Parkfläche abgestellt waren. Beide Boote sollten in den kommenden Tagen im nebenan befindlichen Winterlager untergestellt werden. An beiden Booten entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro (Motorboot 5000 Euro; Segelboot 15 000 Euro).

Wie beide Boote in Brand gerieten, ist derzeit unklar und wird durch den Kriminaldauerdienst Anklam ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wurden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Pasker Weg oder in der Nähe der Usedomer Grundschule in der Nacht vom 8. zum 9. November wahrgenommen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf entgegen unter der Telefonnummer 038378/2790, E-Mail: pr.heringsdorf@polmv.de oder über die Internetwache unserer Webseite www.polizei.mvnet.de.

Von Cornelia Meerkatz