Brand und Verletzte am Hafen

Karlshagen

Am Samstag ging gegen 16.45 Uhr die Sirene im Inselnorden: Feuer und Verletzte am Karlshagener Hafen hieß es aus der Rettungsleitstelle. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehren Karlshagen und Trassenheide rückten aus und bogen rechts vor dem Restaurant „Veermaster“ in Richtung Karlshagener Hafen ab. Eine Garage stand in Flammen, Nebelschwaden zogen in den dunklen Abendhimmel, dazu gab es immer wieder Hilfeschreie.

„Wir wollten das Szenario so realistisch wie möglich machen“, sagt Oliver Schlorff. Der stellvertretende Karlshagener Wehrführer ist heute Leiter der Übung. Rund 50 Einsatzkräfte sind vor Ort. Schließlich müssen fünf Jugendliche aus der Garage geborgen werden, die dort feiern wollten. „Um für Wärme zu sorgen, haben sie einen Gasheizer benutzt, der explodiert ist. Die Jugendlichen liegen bewusstlos in der Garage“, so Schlorff zur Ausgangslage für die Karlshagener und Trassenheider Kameraden, die kurz nach 17 Uhr eintreffen.

Mit dabei sind auch 13 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Karlshagen. Zügig werden die ersten Schläuche ausgerollt, während es einen gewaltigen Knall gibt und eine Person um Hilfe schreiend aus der Garage krabbelt. Nun ist schnelles Eingreifen der Feuerwehrmänner gefragt. „Das muss zügiger gehen“, sagt Schlorff und beobachtet aufmerksam die ersten Maßnahmen. „Kleine Fehler sind erlaubt. Schließlich haben wir in den Karlshagener Reihen acht Neulinge, die in die aktive Wehr gerückt sind und noch keinen Einsatz haben.“

Nach gut einer Stunde sind die Verletzten geborgen, das Feuer am Hafen ist gelöscht. Schlorff ist zufrieden: „Die Zusammenarbeit mit den Trassenheidern hat gut geklappt. Die kommenden Dienstabende werden wir nun nutzen, um die Übung auszuwerten.“

Von Henrik Nitzsche