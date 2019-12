Brand unterbricht Weihnachtsfeier der Feuerwehr Wolgast

In einem Haus in Heringsdorf sprach er als Junge mit dem Mädchen, das Vorbild für die weltbekannte Romanfigur Effi Briest wurde. An einer Kegelbahn in Kamminke verbrachte er unbeschwerte Stunden: Die OZ erklärt, was der Schriftsteller mit 15 Orten verbindet, die nun auf Usedom Bestandteil eines Fontane-Rundweges werden sollen.