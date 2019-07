Zum ersten Mal in dieser Spielzeit muss „Vineta –der Klang des Goldes“ krankheitsbedingt ausfallen. Betroffen ist die Veranstaltung am Freitagabend in Zinnowitz. Am Sonnabend soll alles wie geplant gespielt werden. Karten können umgetauscht werden. Wer möchte, bekommt sein Geld zurück.