Usedom

Am späten Samstagabend ereignete sich in Wilhelmshof (Stadt Usedom) ein Brand auf einem Hinterhof einer Doppelhaushälfte. Dabei wurden ein Wohnanhänger sowie ein unmittelbar daneben abgestellter VW Golf Cabrio komplett zerstört. Ein weiterer Wohnanhänger wurde durch die Hitzeeinwirkung des Feuers erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.500,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung vor Ort aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf (0383789) 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von RND/ots