Usedom

Dieses Bohrloch hat es in sich: 900 Meter lang, führt es von Kamp, einem Ortsteil der Gemeinde Bugewitz bei Anklam, genau unter dem Peenestrom durch auf die Insel Usedom, wo es in Karnin, einem Ortsteil der Stadt Usedom, wieder ans Tageslicht kommt. Das Bohrloch wird gebraucht, damit in wenigen Wochen dort eine neue breitbandige Glasfaserverbindung durchgeführt werden kann, die vor allem im südlichen Teil von Deutschlands Sonneninsel dann für ganz schnelles Internet und stabile Telefonverbindungen sorgen soll.

Auftraggeber für das technisch äußerst anspruchsvolle Bauwerk im Rahmen des Breitbandausbaus ist die Deutsche Telekom, die das Glasfaserkabel zwischen dem Festland und der Insel Usedom in Betrieb nehmen wird. „Wir haben die 900 Meter lange Pilotbohrung von der Festlandseite aus mittels einer der modernsten und stärksten Maschinen für horizontal-gesteuerte Spülbohrverfahren auf die Insel getrieben“, erläutert Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Für diese außergewöhnlich lange Horizontalbohrung unter der Peene wurde eine fabrikneue Horizontal-Bohranlage eingesetzt, die eine Spezialfirma in Schwaben hergestellt hat.

Modernste Technologie im Einsatz

Blick auf den Arbeitsplatz von Chef-Driller, Ingo Kramer. Quelle: Telekom

Das Unternehmen gilt als weltweit führend in dieser Technologie und die Technik ist das Modernste, was gegenwärtig auf dem Markt verfügbar ist. Sie verfügt über eine maximale Zugkraft von 250 Tonnen und ein maximales Drehmoment von 90 000 Newtonmeter. Der Bohrkopf wird dabei etwa acht bis zehn Meter unterhalb der Sohle des Peenestroms vorangetrieben. Seine genaue Lage kann jederzeit mithilfe einer Kreiselkompass-Ortungsverfahrens bestimmt und gegebenenfalls auch korrigiert werden.

In der Nähe des Hafens Karnin hat der Bohrer auf Usedom dann wieder die Oberfläche erreicht. Dabei war es nicht einfach, die verschiedenen Böden problemlos zu durchdringen, sagen die Bauleute. „Neben mehrere Meter mächtigen moorigem Böden waren dabei auch schluffig-kiesige Sande aus eiszeitlichen Schmelzwasserablagerungen und sehr harte Sedimente der Grundmoränen, bekannt als Geschiebelehm und -mergel sowie Beckenschluffe und -tone, zu überwinden“, schildert Wagner.

Jetzt ist 900 Meter langes Stahlrohr in der Erde

Bohrkopfentnahme auf einem Maisfeld bei Karnin. Quelle: Telekom

Die Arbeiten begannen wegen der Komplexität des Vorhabens bereits vor einigen Wochen. Denn nachdem der Bohrkopf in Karnin sozusagen wieder sichtbar geworden war, begann eine neue Herausforderung: Ein über 900 Meter langes Stahlrohr mit einem Gesamtgewicht von rund 40 Tonnen musste an den Bohrkopf angekoppelt werden. „Damit sich auch der Laie etwas vorstellen kann: Das Stahlrohr hat einen Durchmesser von rund 17 Zentimetern und eine Wandstärke von knapp sechs Millimeter“, sagt Wagner. Das zu befestigen – und zwar so, dass es hält – braucht es Können.

Sobald es angekoppelt war, wurde der Bohrkopf durch die Pilotbohrung zur Festlandseite hin zurückgezogen. Um Reibungskräfte sowie die Gefahr von Beschädigungen zu verringern, wurde das Stahlrohr, durch das später die Glasfaserleitungen der Telekom verlaufen werden, auf Rollenböcken gelagert. Zuvor war es auf einem Maisfeld aus Einzelstücken zusammengeschweißt und per Röntgen auf Dichtigkeit überprüft worden.

Bisher nur ein Glasfaserkabel vorhanden

In wenigen Tagen soll nun der Einzug der Glasfaserkabel erfolgen. Anschließend werden die Glasfasern zwischen den Vermittlungsstellen der Telekom in Anklam und in der Stadt Usedom Stadt angeschlossen. Der Neubau der Glasfaserverbindung zwischen der Insel und dem Festland ist nötig, um den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den jährlich rund 1,2 Millionen Touristen schnellere und stabilere Internet- und Telefonverbindungen zu gewährleisten.

Zurzeit wird die Insel Usedom durch Glasfaserkabel der Telekom bei Wolgast mit Breitband versorgt. Das allein reichte aber nicht mehr aus, daher gibt es nun ein zweites Glasfaserkabel, das unter dem Peenestrom auf die Insel führt. Die Investition kostet weit über eine Million Euro.

Von Cornelia Meerkatz