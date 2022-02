Breitbandausbau dauert in Vorpommern-Greifswald weitere fünf Jahre

Vorpommern-Greifswald

Von den 16 Projektgebieten, in denen Breitbandausbau in Vorpommern-Greifswald durch Bund, Land und Kreis finanziert wird, ist seit Beginn der Baumaßnahmen 2019 noch nicht eines abgeschlossen. Allerdings vermeldete das Landratsamt am 1. Juli 2021, zwölf Wochen vor der Landtagswahl in MV, dass die ersten öffentlich geförderten Breitbandanschlüsse im Landkreis aktiv sind. „Von den insgesamt 1110 förderfähigen Adressen im Bereich Penkun sind jetzt 118 Anschlüsse scharf geschaltet“, heißt es. Warum dies nach nur achtmonatiger Bauzeit im Projektgebiet 24_36 möglich wurde, bleibt offen. Den Auftrag für dieses und weitere Projektgebiete hatte die e.discom mit einem Investitionsvolumen von 104,8 Millionen Euro erhalten.

Landkreis nennt keine konkreten Fertigstellungstermine

Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG kann der Landkreis keine konkreten Fertigstellungstermine für die einzelnen Regionen benennen. Die Antwort ist schwammig: Zwei Projektgebiete, 28_05 (Am Peenestrom/Wolgast), ausgebaut von der Firma Plückhahn, sowie 22_13 (Amt Lubmin mit Wusterhusen, Katzow, Brünzow, Rubenow, Kröslin), ausgebaut von der Antennentechnik Lubmin, seien kurz vor der Fertigstellung. „Neun Projektgebiete befinden sich komplett in der Umsetzungsphase, wobei man versucht, fertiggestellte Bereiche mit Licht zu versorgen. Die restlichen fünf Projektgebiete starten in den nächsten Monaten“, so Kreissprecher Achim Froitzheim.

Am Anfang stand das Markterkundungsverfahren

War anfangs noch davon die Rede, den geförderten Breitbandausbau bis spätestens 2024 zu realisieren, heißt es jetzt: „Die Umsetzung der neuen ,weißen Flecken’ erfordert einen zusätzlichen Zeitraum bis zum Jahr 2026.“ Als weiße Flecken werden jene Gebiete bezeichnet, die zunächst gar nicht für die Glasfaserversorgung vorgesehen waren. Hintergrund ist das bereits 2015 erfolgte Markterkundungsverfahren. Danach galten Orte als versorgt, wenn sie über Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 30 Mbit/s oder mehr verfügten. Hatten Telekommunikationsunternehmen (Tk) zudem angekündigt, innerhalb von drei Jahren Orte auf eigene Kosten auszubauen, fielen diese Orte trotz lahmem Internet von vornherein aus der Bundesförderung heraus. Viele Tk-Firmen kamen ihrem Versprechen aber nicht nach. Sanktionen brauchten sie nicht zu befürchten.

Förderrichtlinien als Herausforderung

Der Landkreis begründet die Probleme bei der Umsetzung der Digitalisierung mit der Coronapandemie. „Dabei sind teilweise komplette Bautruppen ausgefallen oder durften durch Beschränkungen nicht in unser Land einreisen. Durch die Kontaktbeschränkungen wurde der Zugang zu den Bürgern erschwert“, so Froitzheim. Eine weitere Herausforderung seien die im laufenden Prozess geänderten Förderrichtlinien sowie die zusätzlichen neuen förderfähigen Ausbaupolygone (neue weißen Flecken). „Die darin enthaltenen Adressen überstiegen in allen Projektgebieten deutlich mehr als 50% der Adressen, die vertraglich schon gebunden waren“, heißt es. Die Tk-Unternehmen mussten komplett neu planen und rechnen. Seit Dezember 2021 gebe es nun die Möglichkeit eines Upgrades. Heißt: Die neuen Adressen können mit angeschlossen werden. Zurzeit erfolge hierzu gerade eine Prüfung beim Landkreis.

In Vorpommern-Greifswald sollen etwa 53 000 Haushalte, 6400 Unternehmen und rund 600 öffentliche Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Rund 3500 Kilometer müssen dazu aufgebuddelt, 5700 Kilometer Leerrohre verlegt und 11 800 Kilometer Glasfaser eingespeist werden. Hierfür wurden 400 000 Datensätze erstellt. Die bis jetzt beantragte Gesamtfördersumme beträgt 506 Millionen Euro. Vier Tk-Unternehmen führen den Ausbau aus, neben den drei bereits genannten noch die Landwerke MV Breitband GmbH.

Von Petra Hase