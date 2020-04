Die Corona.Krise offenbart viele Schwachstellen in der vorhandenen Infrastruktur der elektronischen Kommunikation in Vorpommern-Greifswald. Deshalb haben sich Landkreis und beauftragte Firmen dazu entschlossen, den Breitbandausbau zeitnah wieder hochzufahren. Firmen setzen bereits mehr Arbeitskräfte ein.

Breitbandausbau in Vorpommern-Greifswald nimmt wieder Fahrt auf

