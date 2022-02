Breitestraße in Wolgast wird zur Großbaustelle

Wolgast

Die Wolgaster und ihre Gäste müssen sich ab Herbst dieses Jahres auf umfangreiche Straßenbaumaßnahmen einstellen. Wie das Rostocker Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV informiert, werden die Breitestraße und die Greifswalder Straße als Teil der Landesstraße 262 in Regie des Straßenbauamtes Neustrelitz mit dem Ziel ausgebaut, „die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erhöhen“. Dies werde insbesondere durch das Anlegen eines Rad- und Gehweges an der östlichen Straßenseite erreicht, an den sich später der Radweg in Richtung Groß Ernsthof anschließen werde, so Behördensprecher André Horn.

Die Baustelle ist in zwei Abschnitte gegliedert. „Nach jetzigem Planungsstand“, so Horn, „sollen im ersten Bauabschnitt die Fahrbahndecken-Erneuerung sowie die Erweiterung und Erneuerung des östlichen Gehweges zu einer gemeinsamen Rad-/Gehweganlage erfolgen.“ Dieser erste Bauabschnitt erstreckt sich demnach über 450 Länge von der Einmündung in den Tannenkampweg über den Knotenpunkt Baustraße/Wilhelmstraße/Breitestraße bis zur vorhandenen Querungshilfe etwa 75 Meter hinter der Kreuzung.

Grundhafter Ausbau für Breitestraße geplant

Der zweite, rund 500 Meter lange Bauabschnitt soll im kommenden Jahr starten. Er beginnt auf Höhe der erwähnten Querungshilfe und beinhaltet die komplette Breitestraße bis hin zur Bundesstraße 111 am Platz der Jugend. In diesem Abschnitt sind der grundhafte Ausbau der Fahrbahn sowie der beidseitige Ausbau der Nebenanlagen vorgesehen.

Die in der Karten gekennzeichneten Straßenabschnitte sollen 2022 und 2023 erneuert werden. Quelle: Benjamin Barz

In Abstimmung mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser Festland-Wolgast sollen im Straßenbett gleichzeitig der Schmutzwasserkanal und die Trinkwasserleitung erneuert sowie zusätzlich ein neuer Kanal für die Ableitung des Niederschlagswassers samt einem Anschluss an die Vorflut gebaut werden. Die Stadt will auf jener Straßenseite, auf der sich das frühere Amtsgericht befindet, etwa sechs Bäumen pflanzen. Vom Anlegen einer regulären Allee, wie in der Zeit von vor etwa 100 Jahren, wird angesichts der Platzverhältnisse und unterirdisch verlaufender Hauptversorgungsleitungen abgesehen.

Umleitung über Bücklingsweg notwendig

Für die Umsetzung beider Bauabschnitte ist eine Vollsperrung der Landesstraße 262 erforderlich. Das Ausweisen zum Teil langer Umleitungsstrecken ist nötig, damit zum Beispiel die Bewohner der Tannenkamp-Siedlung während der Bauphase nach Hause kommen. „Hier ist der Umweg über den Bücklingsweg und das Gewerbegebiet Poppelberg dann die einzige Möglichkeit“, sagt Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Als kürzlich der Tannenkampweg eine neue Asphaltdecke erhielt, galt die gleiche Umleitung.

Zudem, so verkündet Behördensprecher André Horn, sollen betroffene Anlieger für die Zeit des ersten Bauabschnitts in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Autoparkplätze an der Wilhelmstraße (hinter der Schule) sowie am Fischmarkt angeboten bekommen.

Ob der Start des ersten, rund 200 000 Euro teuren Bauabschnitts planmäßig im Herbst 2022 vollzogen werden kann, hängt laut Horn davon ab, ob die finanziellen Mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen: „Der Landeshaushalt für die Jahre 2022 und 2023 wird Mitte des Jahres beschlossen“, unterstreicht er. Der konkrete Bauzeitraum für den zweiten Abschnitt – hier rechnet das Landesamt für Straßenbau mit Kosten von etwa einer Million Euro – „muss noch mit parallel geplanten Bauvorhaben in der Region abgestimmt werden“.

Hierbei dürften hauptsächlich die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau der Wolgaster Ortsumgehungsstraße und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen eine Rolle spielen.

Von Tom Schröter