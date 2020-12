Brennende Kerze löst Wohnungsbrand in Anklam aus

Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen in Anklam ausrücken und einen Wohnungsbrand löschen. Ausgelöst wurde der vermutlich durch eine brennende Kerze.

In einer Wohnung in Anklam hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten as Feuer rasch löschen. Quelle: Tilo Wallrodt